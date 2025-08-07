“사우나에서 왜 이런 짓을”…‘국평 70억’ 강남 아파트 ‘술렁’

기사 검색

“사우나에서 왜 이런 짓을”…‘국평 70억’ 강남 아파트 ‘술렁’

김소라 기자
김소라 기자
입력 2025-08-07 16:45
수정 2025-08-07 16:45
‘평당 2억원’ 서초 래미안 원베일리
입주민 사우나서 ‘인분’ 발견…4차례나

서울 서초구 래미안 원베일리 아파트 단지 입구. 뉴시스
서울 서초구 래미안 원베일리 아파트 단지 입구. 뉴시스


평당 2억원에 거래되는 강남의 유명 신축 아파트가 단지 내 사우나실을 이용한 한 입주민을 향해 ‘엄포’를 놓았다. 사우나실에서 네 차례에 걸쳐 인분이 발견돼서다.

7일 온라인 커뮤니티 등에 따르면 서울 서초구 래미안 원베일리 커뮤니티 측은 최근 공지문을 통해 “최근 여자 사우나 탕내 오물(변)이 수차례 발견됐다”면서 “발생 시간대 기준으로 사우나 출입 기록을 확보해 조사하고 있다”고 밝혔다.

온라인 커뮤니티에 확산된 공지문에 따르면 인분은 지난달 22일과 29일, 이달 1일과 3일 등 총 네차례에 걸쳐 오전 8시에서 11시 사이에 발견됐다.

커뮤니티 측은 “위 시간대에 (사우나에) 입장해 이용한 회원 중 관련된 용의자는 앞으로 사우나 입장이 불가하다”면서 “적발 시 커뮤니티 이용 금지 및 처리 관련 손해배상도 청구될 것”이라고 경고했다.

서울 서초구 래미안 원베일리 단지 내 사우나에 게시된 공지문. 자료 : 온라인 커뮤니티
서울 서초구 래미안 원베일리 단지 내 사우나에 게시된 공지문. 자료 : 온라인 커뮤니티


서초구 반포동 일대 신반포3차와 경남아파트를 통합 재건축해 2023년 8월 입주를 시작한 래미안 원베일리는 총 2990세대의 대단지 아파트로, 부동산 시장에서 ‘평당 2억원’ 시대를 연 초고가 아파트다.

수영장과 스마트 오피스, 사우나, 한강 조망이 가능한 스카이브릿지, 브런치 카페 등 다양한 시설이 마련돼 입주민들이 이용하고 있다.

래미안 원베일리는 이른바 ‘국평’으로 불리는 전용 84㎡(33평형)가 70억원 선에 거래되고 있다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면 지난 6월 전용 84㎡(33평형)가 72억원에 거래됐으며 지난달에는 전용 116㎡(46평형)가 92억원에 거래됐다.

결혼 적령기 자녀를 둔 입주민들이 자녀의 결혼 상대를 단지 내에서 찾기 위해 만든 모임에서 결혼이 성사된 데 이어 해당 모임이 결혼 정보 회사를 설립해 화제를 모으기도 했다.

초고가 아파트의 대표격으로 알려진 만큼 각종 사건사고도 온라인 커뮤니티에서 회자되곤 한다. 지난 4월에는 사우나에서 샴푸와 로션 등 공용 물품이 도난당하는 등의 일이 끊이지 않자 입주자 대표회의에서 이들 공용 물품을 사우나에서 제공하지 않기로 했다.

래미안 원베일리 사우나 내부. 래미안 제공
래미안 원베일리 사우나 내부. 래미안 제공
김소라 기자
