정형외과서 ‘허리시술’ 뒤 사망…‘이상증상’ 환자 더 나왔다

강릉 의료기관 시술 이상 증상자 총 12명

6일 강원 강릉의 한 의료기관에 휴업을 알리는 안내문이 붙어있다.

강원 강릉시의 한 정형외과에서 허리 통증 완화 시술을 받은 환자들이 연이어 이상 증상을 호소해 보건당국이 역학조사에 나선 가운데, 4명이 추가로 이상 증상을 보인 것으로 나타났다.6일 강원도에 따르면 보건당국이 최근 2주 이내 이 병원에서 동일 시술을 받은 환자 269명을 대상으로 건강 이상 유무를 조사한 결과 강릉 3명, 서울 1명 등 총 4명이 추가로 통증과 두통, 발열 등 이상 증상을 보여 현재 입원 치료 중인 것으로 확인됐다.이 중 1명이 감염원으로 추정되는 황색포도알균(MSSA) 양성 반응을 보였고, 나머지 3명에 대한 검사가 진행 중이다. 이로써 유증상자는 전날 8명에서 12명으로 늘었다.이번에 추가된 유증상자 4명은 자진 신고한 경우다. 보건당국은 이들 4명에 대한 역학조사를 실시할 예정이다.앞서 지난달 28일 강릉의 한 병원에서 허리 통증 완화 시술을 받은 환자 8명에게 이상 증상이 나타났다는 신고가 강릉시보건소에 접수됐다. 이에 강원도와 질병관리청 등은 공동 역학조사단을 구성하고 조사에 착수했다.이상 증상을 보인 환자들은 60~80대 고령층으로, 이 중 1명은 숨졌고 2명은 중환자실, 3명은 일반 병실에서 치료를 받고 있다. 나머지 2명은 치료 후 퇴원했다.이들에게서는 대부분 혈액이나 뇌척수액에서 황색포도알균이 발견됐다. 강원도 보건당국의 역학조사에서는 해당 병원 의료진 3명과 주사제, 시술도구 등 13개 검체에서 황색포도알균이 검출됐다.황색포도알균은 자연계에 흔히 존재하는 세균 중 하나지만 감염되면 이상 증상이 발생할 수 있다. 학계에서는 황색포도알균이 만들어내는 독소가 식중독을 유발하고 기구를 집어넣거나 절개하는 침습적 시술 과정에서 의료 감염도 드물지 않은 것으로 보고됐다. 병독성이 강한 편이라 중증 감염으로 이어질 위험성도 있다.보건당국은 해당 의료기관에서 7월 1일부터 시술받은 환자까지 모니터링 대상을 대폭 넓힐 계획이어서 유증상자는 늘어날 가능성도 있다.해당 의료기관은 지난 1일부터 휴진했다.