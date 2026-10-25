[포토] 서울 잠수교, 26일부터 차량 통행 전면 통제

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서울시는 오는 26일부터 잠수교 차량 통행을 전면 통제하고, 시 최초의 ‘한강 보행전용교’ 조성을 위한 공사에 들어간다. 사진은 25일 서울 잠수교에서 차량이 통행하고 있다. 2026.10.25 연합뉴스