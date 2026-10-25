전남광주 한 페기물업체서 불…9시간여 만에 초진 완료

세줄 요약 광주 광산구 지죽동의 폐기물처리업체에서 불이 나 9시간 4분 만에 초진됐다. 화재는 한 건물에서 시작해 인접 건물로 번졌고, 쌓인 폐기물에서 불길이 되살아나 진화가 쉽지 않았다. 인명 피해는 없으며 소방은 잔불 정리와 원인 조사를 진행할 예정이다. 광주 광산구 폐기물처리업체 화재 발생

9시간 4분 만에 초진, 인명 피해 없음

재발화 반복으로 진화에 어려움

이미지 확대 화재로 불길 치솟는 폐기물처리업체. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 화재로 불길 치솟는 폐기물처리업체. 연합뉴스

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25일 오전 9시 34분쯤 전남광주 광산구 지죽동 한 폐기물처리업체에서 불이 나 9시간여 만에 주불이 잡혔다.소방 당국은 신고 접수 1시간 19분 만인 오전 10시 53분쯤 대응 1단계를 발령해 9시간 4분 만인 오후 6시 38분께 초기 진화를 완료했다.불은 업체 내 5개 건물 중 한 동에서 시작돼 인접 건물로 번졌으며, 쌓여 있는 폐기물에서 불길이 되살아나면서 진화에 어려움을 겪었다.소방 당국은 대응 1단계를 유지한 채 장비 51대와 인력 212명을 동원해 잔불을 정리하고 있다.전남광주통합특별시는 재난문자를 통해 “폐기물처리사업장에서 화재가 발생, 인근 주민들은 사고 지점에서 먼 곳으로 이동하고 차량은 우회해달라”고 당부했다.현재까지 불로 인해 접수된 인명 피해는 없다.소방 당국은 모든 불을 끄는 대로 정확한 화재 경위와 피해 규모 등을 조사할 예정이다.