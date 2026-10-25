잠수교 보행전용교 전환 관련 브리핑 듣는 오세훈 서울시장

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오세훈(왼쪽) 서울시장이 25일 서울 서초구 잠수교 인근에서 관계자로부터 잠수교 보행전용교 전환 관련 브리핑을 듣고 있다. 잠수교는 오는 26일부터 차량 통행을 전면 통제하고 한강 보행전용교 조성을 위한 공사에 들어간다. 2026.10.25 이지훈 기자