부부싸움 중 홧김에 도시가스에 불붙여 2명 화상

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

부부싸움 중 홧김에 도시가스에 불붙여 2명 화상

한상봉 기자
한상봉 기자
입력 2026-10-25 18:04
수정 2026-10-25 18:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

50대 남성 방화 혐의 체포
“담뱃불 붙이려 했다” 주장
아파트에서 40명 긴급 대피

인천의 한 아파트에서 부부싸움 중 남편이 도시가스에 불을 붙여 폭발이 일어나면서 부부 2명이 다쳤다.

25일 인천소방본부와 경찰에 따르면 이날 오전 2시 40분쯤 인천 계양구 작전동의 한 아파트 11층에서 불이 났다.

이 불로 50대 남성 A씨와 아내가 다리에 2도 화상을 입었으며, 주민 40여명이 긴급 대피했다. 불은 소방 인력 56명과 장비 24대가 투입돼 19분 만에 꺼졌다.

경찰은 A씨가 부부싸움 중 도시가스를 열고 라이터로 불을 붙여 폭발과 함께 화재가 발생한 것으로 보고 건조물방화치상 혐의로 체포했다. A씨는 경찰 조사에서 “담배에 불을 붙이려 했을 뿐 방화 의도는 없었다”고 주장한 것으로 알려졌다.

경찰과 소방 당국은 정확한 화재 경위를 조사하고 있다.

한상봉 기자
세줄 요약
  • 부부싸움 중 도시가스 점화로 폭발·화재 발생
  • 남편과 아내 다리에 2도 화상, 주민 대피
  • 경찰, 건조물방화치상 혐의로 남편 체포
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화재가 발생한 주요 원인은 무엇인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로