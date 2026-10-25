부부싸움 중 홧김에 도시가스에 불붙여 2명 화상

50대 남성 방화 혐의 체포

“담뱃불 붙이려 했다” 주장

아파트에서 40명 긴급 대피

세줄 요약 인천 계양구 아파트에서 부부싸움 중 남편이 도시가스에 불을 붙여 폭발과 화재가 났다. 50대 남성과 아내가 다리에 2도 화상을 입었고, 주민 40여명이 긴급 대피했다. 소방은 19분 만에 불을 껐다. 부부싸움 중 도시가스 점화로 폭발·화재 발생

남편과 아내 다리에 2도 화상, 주민 대피

경찰, 건조물방화치상 혐의로 남편 체포

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인천의 한 아파트에서 부부싸움 중 남편이 도시가스에 불을 붙여 폭발이 일어나면서 부부 2명이 다쳤다.25일 인천소방본부와 경찰에 따르면 이날 오전 2시 40분쯤 인천 계양구 작전동의 한 아파트 11층에서 불이 났다.이 불로 50대 남성 A씨와 아내가 다리에 2도 화상을 입었으며, 주민 40여명이 긴급 대피했다. 불은 소방 인력 56명과 장비 24대가 투입돼 19분 만에 꺼졌다.경찰은 A씨가 부부싸움 중 도시가스를 열고 라이터로 불을 붙여 폭발과 함께 화재가 발생한 것으로 보고 건조물방화치상 혐의로 체포했다. A씨는 경찰 조사에서 “담배에 불을 붙이려 했을 뿐 방화 의도는 없었다”고 주장한 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 경위를 조사하고 있다.