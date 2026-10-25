‘628년 전통’ 진관사, 국행수륙재 봉행

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25일 서울 은평구 진관사 대웅전 앞 야단법석에서 봉행된 국가무형유산 진관사 국행수륙재에서 비구니 스님들이 불교의식 무용인 법고무를 하고 있다. ‘온 세상은 한가족-화합과 세계평화’를 주제로 열린 수륙재에서는 전쟁과 재난 희생자를 위로하고 종교와 이념, 국가를 초월한 화합과 평화를 기원했다. 조선 태조 6년에 시작된 국행수륙재는 산 자와 죽은 자를 차별 없이 위로하고 천도하는 불교의례로, 2013년 국가무형유산으로 지정됐다.<대한불교조계종 진관사 제공>