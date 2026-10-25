경북도, 로봇기업 성장 지원 체계 구축…“권역별 협의체 완성”

세줄 요약
- 북부권 AI로봇기업협의회 출범, 전 권역 체계 완성
- 김천·안동·영주·상주 12개사 참여, 교류 거점 마련
- 현장 수요 반영해 신규 사업 발굴과 지원 강화
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‘경북 북부권 인공지능(AI)로봇기업협의회’ 발족식. 경북도 제공
경북도가 지역 내 로봇기업 의견을 수렴하는 유관기관 협력 체계를 완성했다.
도는 최근 ‘경북 북부권 인공지능(AI)로봇기업협의회’가 출범하면서 서·남·동·북부 전 권역에서 로봇기업 의견을 수렴하는 체계를 갖췄다고 25일 밝혔다.
지난 23일 발족한 북부권 협의회에는 김천·안동·영주·상주시 소재 로봇기업 12개사가 참여했다. 로봇산업 기반이 상대적으로 약했던 북부권 기업의 협력과 정보 교류 거점이 될 전망이다. 앞서 서부는 구미, 남부 경산, 동부 포항에 권역별 협의회를 갖추고 있다.
도는 협의회를 통해 수렴한 의견을 바탕으로 후속 과제를 구체화하고, 신규 사업 발굴에 활용할 계획이다.
영주 첨단베어링 국가산업단지를 중심으로 북부권의 정밀가공과 구동·제어 역량이 감속기·액추에이터 등 로봇 핵심 부품 생산으로 확장되도록 지원한다. 농업용 로봇 기술개발 지원사업도 영농 현장 실증과 보급·확산을 더해 전주기 지원 체계로 고도화하는 방안을 검토한다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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박시균 과학산업국장은 “북부권은 농업용 로봇 활용과 정밀부품 제조 기반을 갖추고 있어 경북 로봇산업의 외연을 넓히는 중요한 축”이라며 “산업 현장의 실제 수요를 직접 듣고 지원 정책을 구체화해 경북 전역에서 로봇산업이 성장할 수 있도록 뒷받침하겠다”고 말했다.
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