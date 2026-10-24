지게차로 철근·벼 포대 이송 중 잇단 사고… 구미서 50대 2명 심정지

세줄 요약 경북 구미에서 지게차를 이용한 이송 작업 중 사고가 잇따랐다. 전날 오후 공장에서는 50대 남성이 철근 다발에 깔려 심정지 상태로 병원에 옮겨졌고, 앞서 도개면에서는 벼 포대를 매단 지게차에 부딪혀 또 다른 50대 남성이 쓰러졌다. 구미서 지게차 이송 중 사고 잇따라 발생

철근 다발·벼 포대에 각각 깔려 50대 2명 심정지

경찰, 두 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 조사

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경북 구미에서 짐을 이송하는 과정에서 사고가 연이어 발생해 경찰이 조사에 나섰다.24일 경북소방본부와 구미경찰서에 따르면 전날 오후 1시 14분쯤 구미시 고아읍 기계 제조 공장에서 50대 A씨가 지게차를 이용한 철근 이송 작업 중 철근 다발에 깔렸다.A씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.앞서 낮 12시 16분쯤 구미시 도개면에서 길을 가던 50대 B씨가 벼 포대를 매달아 이송하던 지게차의 포대에 부딪혀 깔렸다.B씨는 심정지 상태로 병원으로 이송됐다.경찰은 사고 경위를 조사할 예정이다.