당진 시민 17만4000명 ‘30만원씩’ 지역화폐, 조례안 통과

세줄 요약
- 당진시의회, 경제회복지원금 조례안 가결
- 전 시민 17만4000명에 1인당 30만원 지급 근거
- 내년 예산 530억원 편성 계획
민생경제 위기 근거 등 관건
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당진시 경제회복지원금 지원 조례안 입법예고 공고문. 시 누리집 갈무리
충남 당진의 모든 시민에게 1인당 30만원의 경제회복지원금을 지급할 수 있는 법적 근거가 마련됐다.
지원금 지급 조건은 민생경제 위축과 지역경제 활력 저하 등의 우려다.
당진시와 당진시의회에 따르면 23일 제131회 임시회 제2차 본회의에서 시가 제출한 ‘경제회복지원금 지원에 관한 조례안’이 가결됐다.
재적의원 14명 중 13명이 투표에 참여해 찬성 12표, 반대 0표, 기권 1표다. 전영옥(국민의힘) 산업건설위원장은 재석 버튼을 누르지 않아 사실상 기권했다.
조례안이 시의회를 통과함에 따라 시는 내년 예산안에 경제회복지원금 530억원을 편성할 계획이다.
앞서 시의회는 지난 8월 제129회 임시회에서 해당 안건을 7대 7 가부동수로 부결했다.
지난 21일 산업건설위에서 수정 가결된 조례안은 경제회복지원금 지급 조건을 경기 침체나 물가 상승 등으로 민생경제 위축이 우려되는 경우, 고용 여건 악화나 실업률 증가 등으로 시민의 경제적 부담이 증가한 경우, 소비 위축과 소상공인 경영 악화 등으로 지역경제 활력이 저하된 경우, 그 밖에 재난·재해나 대규모 기업 폐업·이전 등으로 민생경제에 중대한 영향을 미치는 상황이 발생한 경우로 구체화했다.
시가 추진하는 경제회복지원금은 약 17만 4000명의 전 시민에게 1인당 30만원씩 지역화폐로 지급하는 사업으로, 총사업비는 약 530억원이다.
윤유진 서울시의원, ‘잠실고 학급 증설 토론회’ 성공리 개최… 교육청 긍정 답변 이끌어
서울시의회 교육위원회 윤유진 의원(국민의힘, 송파1)이 23일 서울시의회 제1대회의실에서 개최한 ‘잠실고 학급 증설을 위한 학부모 토론회’가 학부모 50여명이 참석한 가운데 성황리에 마무리됐다. 이날 서울시교육청은 잠실고 학급 증설에 대해 “매우 긍정적으로 검토하겠다”고 밝혀 학급 확대에 대한 기대를 높였다. 토론회는 잠실고 학급 증설의 타당성을 점검하고, 고교 내신 5등급제와 고교학점제 도입 속에서 소규모 학교가 마주한 구조적 한계를 짚어보는 자리였다. 고려대학교 교육학과 홍후조 교수가 발제자로 나섰고, 종로학원 임성호 대표, 한국교육개발원 이승호 학교·제도연구실장, 잠실고 박라진 학부모회장, 서울시교육청 김오영 학교지원과장이 패널로 토론에 동참했다. 현장 축사는 서울시의회 국민의힘 김길영 대표의원, 이희원 교육위원회 부위원장, 서울시교육청 김덕희 행정국장이 맡았다. 아울러 더불어민주당 김정우 교육위원의 사회로 같은 당 선정환·김현우 의원도 자리를 함께해, 잠실고의 교육 환경 개선을 두고 여야가 초월적 공감대를 형성했다. 발제에 나선 홍후조 교수는 학생들의 실제 진학 수요에 발맞추어 학급 수를 확대해야 한다고 역설하며 내신 5등급제와 고교학점제 등 현행
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앞서 시는 지난 8월 지원금이 시민의 생활비 부담을 덜어주는 동시에 지역화폐 사용을 통해 전통시장과 골목상권, 소상공인 등 지역경제를 활성화할 수 있는 특단의 민생 대책이라고 설명했다.
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