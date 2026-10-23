‘2심 무죄’ 오세훈 “믿고 지켜봐 주신 국민께 감사…서울시정에 전념”

“항소심 무죄…진실은 결국 제자리 찾아”
“국민께 심려…따뜻한 격려와 응원에 견뎌”
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항소심 무죄 선고 받은 오세훈 서울시장
오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 ‘명태균 여론조사 대납 의혹 사건’ 항소심 선고공판에서 무죄를 선고 받고 법원을 나서고 있다.
뉴시스
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정치자금법 위반 혐의 항소심에서 무죄를 선고받은 오세훈 서울시장이 “믿고 지켜봐 주신 국민 여러분께 진심으로 감사드린다”며 “더욱 무거운 책임감으로 서울시정에 전념하겠다”고 밝혔다.
오 시장은 23일 선고 직후 소셜미디어(SNS)에서 “오늘 항소심에서 무죄를 선고받았다”며 “늦었지만 진실은 결국 제자리를 찾았다. 사필귀정이라고 믿는다”고 밝혔다. 서울고법 형사7부는 이날 ‘명태균 여론조사비 대납 의혹’으로 정치자금법 위반 혐의를 받은 오 시장에게 벌금 1000만원을 선고한 1심을 깨고 무죄를 선고했다.
이어 오 시장은 “무엇보다 국민 여러분께 송구하다”며 “공직자로서 더욱 신중하고 빈틈없이 처신했어야 함에도 검찰과 법원을 오가며 재판받는 모습을 보여드린 것 자체가 국민 여러분께 큰 심려를 끼쳤다”고 했다. 그러면서 “이유 여하를 막론하고 깊이 송구스럽게 생각하며, 앞으로 공직자로서 더욱 엄격한 자세로 임하겠다”고 밝혔다.
또한 오 시장은 “무엇보다 재판이 한창 진행되는 가운데 치러진 서울시장 선거에서 결백을 믿고, 다시 한번 서울을 위해 일할 기회를 주신 시민 여러분께 깊이 감사드린다”고 말했다. 특히 “1심 유죄 판결 이후에도 따뜻한 격려와 응원이 있었기에 어려운 시간을 견디며 묵묵히 시정에 매진할 수 있었다”고 전했다.
이영실 서울시의원, ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’ 참석… 전통시장 활성화 응원
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 중랑구 면목동 오거리공원 일대에서 열린 ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’에 참석해 참가자들을 격려하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 의원은 그동안 면목시장을 비롯한 지역 상권의 자생력 제고와 골목경제 활성화를 최우선 과제로 삼고, 다방면의 정책적 지원과 예산 확충에 매진하며 실효성 있는 의정 행보를 펼쳐왔다. 이날 행사에 참석한 이 의원은 축사를 통해 주민과 상인들이 화합을 다지는 지역 대표 축제로 자리매김한 우리동네 요리대회의 개최를 축하하며, 행사를 성공적으로 이끌어준 관계자들과 정성을 다해 경연에 임한 참가자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 이웃의 정을 나누고 지역의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “앞으로도 면목시장이 주민들에게 더욱 사랑받고 지역 상권에 실질적인 활력이 이어질 수 있도록 필요한 예산 확보와 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 끝으로 이 의원은 “이번 요리대회가 시장을 찾는 발걸음을 늘리고 주민과 상인들이 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 작은 축제가 지
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그러면서 오 시장은 “더욱 무거운 책임감으로 서울시정에 전념하겠다”며 “더욱 무거운 책임감으로 서울시정에 전념하겠다”고 약속했다.
세줄 요약
- 항소심 무죄 선고, 1심 벌금 판결 뒤집힘
- 국민과 시민의 믿음에 감사, 송구함 표명
- 서울시정 전념과 엄격한 공직 자세 약속
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