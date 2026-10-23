오세훈 1·2심 가른 ‘명태균 진술 신빙성’… 항소심 무죄 판단 근거는

1심, 증거 부합하는 진술 일부 인정
항소심에선 신빙성 전부 인정 안 돼
“명, 정치적 입지 다지려 여론조사”
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오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 ‘명태균 여론조사 대납 의혹 사건’ 항소심 공판을 마친 뒤 이동하고 있다.
연합뉴스
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‘정치브로커’ 명태균씨에게 여론조사를 의뢰하고 후원자에게 비용을 대납하게 한 혐의로 1심에서 시장직 상실형을 선고받은 오세훈 서울시장이 항소심에서 무죄로 뒤집힌 배경엔 명씨 진술에 대한 1·2심 재판부의 서로 다른 판단이 작용했다. 1심은 명씨 진술 중 일부의 신빙성을 인정한 반면, 항소심 재판부는 “전체적으로 신빙성이 떨어지는 진술의 일부만 인정해 유죄의 증거로 삼으려면 충분한 보강 근거가 있어야 한다”는 엄격한 기준을 적용했다.
서울고법 형사7부(부장 구회근)는 23일 오후 2시 오 시장의 정치자금법 위반 혐의 사건 항소심 선고기일에서 오 시장에게 무죄를 선고하며 “공소사실 핵심 쟁점에 대한 직접 증거는 명씨의 진술이 유일하다”면서 “명씨 진술을 전반적으로 믿기 어렵다”고 말했다.
재판부는 “명씨의 수사기관 진술이나 법정 증언을 보면 직접 경험한 사실과 추측에 근거하거나 과장된 부분을 구분하기 어렵고, 자신이 불리한 사정에 대해선 주변적인 설명만 하거나 기존에 한 진술도 재해석하는 경향이 있다”고 짚었다.
이어 “명씨가 수사 중에는 오 시장에 대해 진술하지 않다가 오 시장이 명씨를 고소하겠다고 밝힌 2024년 12월부터 본격적으로 오 시장의 혐의에 대해 진술하고, 공개적으로 ‘오세훈이를 어떻게 엮는지 보라’는 취지로 위협적인 언급도 했다”며 명씨 진술을 신뢰하기 어렵다고 봤다.
앞서 1심 재판부는 “오 시장이 울면서 전화했다거나 SH공사 사장 자리를 약속받았다는 등 일부 과장된 내용이 있어 전부 신뢰할 순 없다”면서도 카카오톡 대화, 통화 기록 등 객관적 자료와 일치하는 부분에 대해선 증거로 받아들였다.
그러나 항소심 재판부는 “형사재판에서 특정 참고인 진술의 신빙성과 관련해서 진술 중 중요한 부분을 그대로 믿을 수 없는 객관적 사실이 있다면 진술의 전체적인 신빙성이 약해진다”면서 “나머지 일부 진술만 인정해서 유죄로 삼으려면 신빙성이 인정되지 않는 부분과 비교해서 나머지만 신뢰할 만한 충분한 근거나 해당 진술을 보강하는 근거가 있어야 한다”고 설명했다.
또 1심 재판부가 신빙성을 인정한 일부 진술에 대해서도 항소심 재판부는 이를 신뢰할 근거나 보강하는 증거가 제시됐다고 보기 어렵다고 판단했다.
재판부는 ▲오 시장이 명씨에게 의뢰한 여론조사의 범위나 시기 등이 명확히 확인되지 않는 점 ▲오 시장이 불과 이틀 전에 처음 만난 명씨에게 곧바로 불법적인 여론조사를 의뢰했다고 보기 어려운 점 ▲후원자 김한정씨가 명씨에게 5회에 걸쳐 송금한 금액이 10회의 여론조사와 대응하지 않는 점 ▲불법적인 비용 대납이라면 김씨가 명씨에게 떳떳하게 계좌로 부가가치세까지 포함한 금액을 입금한 것이 이례적인 점 등을 근거로 들었다.
명씨가 오 시장의 의뢰로 여론조사를 수행했다기보다는 서울·부산시장 보궐선거라는 정치적 격변 상황에서 자신의 정치적 영향력을 과시하고 입지를 다지기 위한 수단으로 삼으려고 했다는 게 항소심 재판부의 판단이었다.
이영실 서울시의원, ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’ 참석… 전통시장 활성화 응원
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 중랑구 면목동 오거리공원 일대에서 열린 ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’에 참석해 참가자들을 격려하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 의원은 그동안 면목시장을 비롯한 지역 상권의 자생력 제고와 골목경제 활성화를 최우선 과제로 삼고, 다방면의 정책적 지원과 예산 확충에 매진하며 실효성 있는 의정 행보를 펼쳐왔다. 이날 행사에 참석한 이 의원은 축사를 통해 주민과 상인들이 화합을 다지는 지역 대표 축제로 자리매김한 우리동네 요리대회의 개최를 축하하며, 행사를 성공적으로 이끌어준 관계자들과 정성을 다해 경연에 임한 참가자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 이웃의 정을 나누고 지역의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “앞으로도 면목시장이 주민들에게 더욱 사랑받고 지역 상권에 실질적인 활력이 이어질 수 있도록 필요한 예산 확보와 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 끝으로 이 의원은 “이번 요리대회가 시장을 찾는 발걸음을 늘리고 주민과 상인들이 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 작은 축제가 지
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재판부는 “오 시장의 후원자로 알려진 김씨가 명씨에게 돈을 지급한 사실이 인정되는 만큼 유죄의 의심이 없는 것은 아니다”라면서도 “다만 직접적인 증거인 명씨의 진술엔 신빙성이 없고, 단편적인 나머지 증거만으로는 공소사실을 인정하기 어려우며, 재판 과정에서 공소사실과 반대되는 사정도 많이 확인됐다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 명태균 진술 신빙성 부족 판단, 항소심 무죄 선고
- 직접 증거는 명씨 진술뿐, 보강 증거 부족 지적
- 여론조사 의뢰·비용 대납 혐의, 1심 판단 뒤집힘
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