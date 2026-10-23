[속보] 오세훈 서울시장, 항소심 법정 출석 “유리한 결정적 증거 제출… 결과 지켜봐야”

세줄 요약
- 항소심 선고 앞두고 법정 출석
- 새 증거 언급하며 결과 지켜보자 발언
- 여론조사 대납 의혹 재판 쟁점 부각
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
오세훈 서울시장이 서울시장직 유지 여부가 달린 ‘명태균 여론조사 대납 의혹’ 항소심 선고일인 23일 서울 서초구 서울고법에 도착해 법정으로 향하고 있다. 2026.10.23 연합뉴스
‘여론조사 대납’ 의혹 관련 항소심 선고를 앞둔 오세훈 서울시장이 23일 “1심에서 제출되지 않았던 유리한 결정적인 증거가 제출되지 않았느냐”면서 “재판 결과를 지켜보자”고 말했다.
오 시장은 이날 오후 2시 서울고법 형사7부(부장 구회근) 심리로 열리는 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고기일에 출석하면서 기자들과 만나 이처럼 밝혔다.
오 시장은 “선고를 앞두고 한 말씀 부탁드린다”는 취재진의 말에 “긴 말씀 드릴 수 있겠나. 재판 결과 지켜보자”고 답했다.
이어 “선고 결과를 어떻게 예상하느냐”는 질문에는 “1심에서 제출되지 않았던 유리한 결정적인 증거가 제출되지 않았느냐. 한번 재판 결과를 지켜보자”고 했다.
오 시장 측은 항소심에서 새로 제출된 후원자인 사업가 김한정씨와 정치 브로커 명태균씨 사이 통화 녹취 내용 등을 들어 특검팀의 공소사실은 입증되지 않았다고 주장해 왔다. 이 녹취에는 “오 시장이 (여론조사 추진과) 관계없다”는 취지의 내용이 담겼다.
오 시장은 2021년 서울시장 보궐선거를 앞두고 명씨에게 여론조사를 의뢰하고, 김씨에게 비용 3300만원을 대신 지급하도록 한 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 벌금 1000만원과 추징금 2100만원을 선고받았다. 벌금 100만원 이상의 형이 확정될 경우 시장직을 반납해야 한다.
이영실 서울시의원, ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’ 참석… 전통시장 활성화 응원
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 중랑구 면목동 오거리공원 일대에서 열린 ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’에 참석해 참가자들을 격려하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 의원은 그동안 면목시장을 비롯한 지역 상권의 자생력 제고와 골목경제 활성화를 최우선 과제로 삼고, 다방면의 정책적 지원과 예산 확충에 매진하며 실효성 있는 의정 행보를 펼쳐왔다. 이날 행사에 참석한 이 의원은 축사를 통해 주민과 상인들이 화합을 다지는 지역 대표 축제로 자리매김한 우리동네 요리대회의 개최를 축하하며, 행사를 성공적으로 이끌어준 관계자들과 정성을 다해 경연에 임한 참가자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 이웃의 정을 나누고 지역의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “앞으로도 면목시장이 주민들에게 더욱 사랑받고 지역 상권에 실질적인 활력이 이어질 수 있도록 필요한 예산 확보와 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 끝으로 이 의원은 “이번 요리대회가 시장을 찾는 발걸음을 늘리고 주민과 상인들이 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 작은 축제가 지
서울시의회 바로가기
이날 선고는 김건희 특검팀(특별검사 민중기)이 제출한 재판 중계방송 허가 신청이 받아들여짐에 따라 생중계된다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
오세훈 시장이 항소심에서 새로 제출한 증거는?