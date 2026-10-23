남원 기회발전특구 ‘1호 투자’…한미양행, 화장품·건강기능식품 생산 예정

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

남원 기회발전특구 ‘1호 투자’…한미양행, 화장품·건강기능식품 생산 예정

설정욱 기자
설정욱 기자
입력 2026-10-23 12:00
수정 2026-10-23 12:00
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 남원 기회발전특구 첫 투자협약 성사
  • 한미양행, 191억원 투입해 공장 건립
  • 화장품·건기식 생산, 내년 3월 착공 목표
이미지 확대
투자협약식. 남원시 제공
투자협약식. 남원시 제공


전북 남원 기회발전특구에 첫 투자협약이 성사됐다.

전북도와 남원시는 23일 남원시청에서 ㈜한미양행과 남원일반산업단지 내 화장품·건강기능식품 생산공장 건립을 위한 투자협약을 체결했다고 밝혔다. 남원일반산업단지가 지난 2025년 7월 산업통상부로부터 기회발전특구로 지정된 이후 처음 성사된 투자협약이다.

㈜한미양행은 총 191억원을 들여 1만평 규모의 공장을 건립할 계획이다. 내년 3월 착공이 목표다.

앞서 ㈜한미양행은 2년여 동안 남원노암산업단지 비즈센터 내 화장품 제조시설을 임대해 운영해왔다. 이후 화장품 산업을 미래 성장동력으로 정하고 글로벌 수요에 선제적으로 대응하기 위해 대규모 생산공장 추가 건립을 결정했다. 또 건강기능식품 가운데 액상 파우치 생산라인도 남원에 새로 구축하기로 했다.

도는 기회발전특구의 세제 혜택과 규제 특례 등 우수한 투자 여건을 경쟁력 있는 기업 유치의 마중물로 삼겠다는 계획이다.

양충모 남원시장은 “남원시의 잠재력과 성장 가능성을 믿고 투자를 결정한 ㈜한미양행에 깊은 감사를 드리고 기업이 남원에서 안정적으로 정착하고 글로벌 기업으로 도약할 수 있도록 행·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

고정삼 도 경제부지사는 “바이오 산업의 메카인 남원에서 한미양행이 글로벌 기업으로 자리 잡길 기대한다”고 말했다.
설정욱 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
한미양행이 남원에 건립할 공장의 총 투자액은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로