군산시, 군산전북대병원 건립 출연금 ‘두 배 증액’…2028년 개원 힘 보탠다

세줄 요약
- 출연금 204억에서 404억으로 증액
- 시의회 원안 가결, 2년 분할 출연
- 군산전북대병원 2028년 10월 개원 목표
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군산전북대병원 조감도. 전북대병원 제공
전북 군산시가 군산전북대학교병원 건립의 원활한 추진을 위해 시 출연금을 두 배로 늘린다.
군산시는 23일 열린 제287회 군산시의회 임시회 제2차 본회의에서 ‘군산전북대학교병원 건립 추진 출연금 변경 동의안’이 원안 가결됐다고 밝혔다. 이번 동의안은 병원 건립에 투입되는 시 출연금을 기존 204억원에서 404억원으로 200억원 증액하는 내용이다. 시는 재정 부담을 분산하고자 증액된 출연금을 2027년과 2028년 두 해에 걸쳐 나누어 출연하기로 했다.
심의에 앞서 시의회 행정복지위원회와 경제건설위원회는 건립 현장을 찾아 사업 추진 상황을 직접 살폈다. 전북대학교병원장은 사업 추진 경과와 향후 운영계획을 설명하며 출연금 변경 필요성을 강조했다.
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군산시의회는 지난 13일과 22일 군산전북대병원 건립 현장을 찾아 사업 추진 상황을 살폈다. 군산시 제공
시는 이번 동의안 가결에 따라 전북대학교병원과 협의해 출연 협약 변경 등 후속 절차를 신속히 마무리할 방침이다.
군산시 보건소장은 “군산전북대학교병원이 시민의 건강을 든든히 지키는 지역완결형 필수의료체계의 중심축이 될 수 있도록 전북대학교병원과 긴밀히 협력해 건립 사업을 차질 없이 추진해 나가겠다”고 말했다.
이영실 서울시의원, ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’ 참석… 전통시장 활성화 응원
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 중랑구 면목동 오거리공원 일대에서 열린 ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’에 참석해 참가자들을 격려하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 의원은 그동안 면목시장을 비롯한 지역 상권의 자생력 제고와 골목경제 활성화를 최우선 과제로 삼고, 다방면의 정책적 지원과 예산 확충에 매진하며 실효성 있는 의정 행보를 펼쳐왔다. 이날 행사에 참석한 이 의원은 축사를 통해 주민과 상인들이 화합을 다지는 지역 대표 축제로 자리매김한 우리동네 요리대회의 개최를 축하하며, 행사를 성공적으로 이끌어준 관계자들과 정성을 다해 경연에 임한 참가자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 이웃의 정을 나누고 지역의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “앞으로도 면목시장이 주민들에게 더욱 사랑받고 지역 상권에 실질적인 활력이 이어질 수 있도록 필요한 예산 확보와 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 끝으로 이 의원은 “이번 요리대회가 시장을 찾는 발걸음을 늘리고 주민과 상인들이 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 작은 축제가 지
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군산전북대학교병원은 2028년 10월 개원이 목표다. 이곳은 지하 2층·지상 10층(500병상) 규모로 심뇌혈관센터, 소화기센터 등 5개 센터와 30여개 진료과목을 갖추게 된다.
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