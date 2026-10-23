정호영·박은영 셰프, 진안에서 맞붙는다…‘2026 진안고원푸드페스타’ 24일 개막

세줄 요약
- 진안군, 24~25일 푸드페스타 개최
- 정호영·박은영 셰프 라이브 배틀 진행
- 대학생 경연·체험행사로 미식 관광 확대
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진안고원푸드페스타. 진안군 제공
전북 진안군에서 유명 셰프들이 맛의 향연을 펼친다.
진안군은 24일부터 25일까지 이틀간 진안공설운동장 일원에서 ‘2026 진안고원푸드페스타’를 진행한다고 23일 밝혔다.
진안군이 주최하고 (사)진안군관광협의회가 주관한 이번 축제는 ‘진안으로 GO! 음식으로 ONE!’을 슬로건으로 청정 진안고원의 우수한 식재료를 활용한 다양한 미식 콘텐츠와 체험 프로그램이 진행될 예정이다.
첫날인 24일에는 전국 대학생들이 진안 농산물을 활용해 창의적인 요리를 선보이는 ‘전국 대학생 요리경연대회’가 펼쳐진다. 또 스타 셰프 정호영·박은영이 진안 식재료로 즉석 요리 대결을 펼치는 ‘셰프 라이브 배틀’이 준비돼 있다.
25일에는 청와대 총괄조리장 출신 천상현 셰프가 진안 식재료를 활용한 특별한 한 상을 선보이는 ‘고원미식회(치유한상)’가 열린다. 요리 유튜버 ‘취요남(취미로 요리하는 남자)’은 진안 흑돼지 깜도야를 활용한 요리를 소개하는 ‘고원 한입 쿠킹쇼’를 선보인다.
참석자들을 위한 체험 프로그램도 풍부하다. ‘GO ONE 샌드위치 랩’, ‘블랙박스! 랜덤 비빔밥 만들기’, ‘진안고원 파르페 만들기’ 등 가족 단위 방문객이 함께 즐길 수 있는 프로그램이 마련돼 있다. 음식 판매 부스와 푸드카트존, 진안의 가공식품과 로컬푸드를 소개하는 브랜드관, 농산물 직거래 장터 및 플리마켓 등도 관광객들을 기다리고 있다.
군은 진안고원시장과 연계한 ‘시장 미션 BINGO’, ‘색(色) 찾아 시장 한 바퀴’, ‘영수증 이벤트’ 등을 통해 축제 방문객의 지역 상권 방문과 소비를 유도하고, 축제의 효과를 지역경제 전반으로 확산한다는 방침이다.
이영실 서울시의원, ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’ 참석… 전통시장 활성화 응원
서울시의회 도시안전건설위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 22일 중랑구 면목동 오거리공원 일대에서 열린 ‘제3회 면목시장 우리동네 요리대회’에 참석해 참가자들을 격려하고 지역 주민들과 소통하는 시간을 가졌다. 이 의원은 그동안 면목시장을 비롯한 지역 상권의 자생력 제고와 골목경제 활성화를 최우선 과제로 삼고, 다방면의 정책적 지원과 예산 확충에 매진하며 실효성 있는 의정 행보를 펼쳐왔다. 이날 행사에 참석한 이 의원은 축사를 통해 주민과 상인들이 화합을 다지는 지역 대표 축제로 자리매김한 우리동네 요리대회의 개최를 축하하며, 행사를 성공적으로 이끌어준 관계자들과 정성을 다해 경연에 임한 참가자들에게 깊은 감사의 뜻을 전했다. 이어 “전통시장은 단순히 물건을 사고파는 공간을 넘어 이웃의 정을 나누고 지역의 삶이 이어지는 소중한 생활공간”이라며 “앞으로도 면목시장이 주민들에게 더욱 사랑받고 지역 상권에 실질적인 활력이 이어질 수 있도록 필요한 예산 확보와 지원에 최선을 다하겠다”고 강조했다. 끝으로 이 의원은 “이번 요리대회가 시장을 찾는 발걸음을 늘리고 주민과 상인들이 더욱 가까워지는 계기가 되길 바란다”며 “지역의 작은 축제가 지
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군 관계자는 “이번 진안고원푸드페스타는 진안의 우수한 식재료를 활용한 다양한 미식 콘텐츠를 소개하고 지역 외식업체와 소상공인이 함께하는 지역상생형 축제”라면서 “진안만의 특색 있는 고원음식 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고 지역상권과 연계한 경쟁력 있는 미식 관광축제로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.
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