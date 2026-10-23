실부담 금리 1%대 ‘부산 민생안심 협약보증’, 한 달 만에 1000억원 돌파

세줄 요약
- 민생안심 협약보증, 한 달 만에 1000억원 돌파
- 누적 1079억원·4124개사 지원, 중저신용 포함
- 첫해 1%대 금리 지원, 최대 3000만원 한도
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부산신용보증재단·부산시, 민생안심 협약보증
부산신용보증재단은 부산시와 함께 추진 중인 ‘민생안심 협약보증’ 누적 지원 금액이 지난 21일 1000억원을 넘어섰다고 23일 밝혔다.
전재수 부산시장의 1호 공약 ‘민생 회복 100일 비상조치’의 하나로 시행된 민생안심 협약보증은 최초 1년 4%P 이차보전이라는 파격적인 금융비용 지원으로 단기간에 폭발적인 호응을 얻었다.
지난달 17일 신청을 받기 시작해 지난 21일 기준 누적 1079억원, 지원 업체 수는 4124개 사다. 이 가운데 NICE 개인 신용평점 879점 이하 중·저신용 소상공인 비중이 32%로, 금융 사각지대 해소에도 기여한 것으로 나타났다.
이번 보증 대출은 부산시가 대출이자 중 최초 1년간 4%P, 이후 4년간 2%P를 이차보전해 소상공인이 첫해 1%대 실부담 금리로 자금을 쓸 수 있도록 한 상품이다. 업체당 최대 3000만원까지 지원하며, 상환방식은 5년 균등분할 상환 또는 1년 거치 후 4년 분할 상환 중 선택할 수 있다.
지원 유형은 새로 운전자금을 지원받는 ‘신규 보증’과 기존 재단 보증부 대출을 저리로 갈아타는 ‘전환 보증’ 두 가지다.
김현준 재단 이사장은 “고금리와 고물가로 어려움을 겪는 지역 소상공인에게 신속하게 자금이 지원될 수 있도록 현장 수요를 반영한 맞춤형 보증지원을 확대해 나가겠다”라고 밝혔다.
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