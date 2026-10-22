청년들 지방 떠나는 이유 있었네… 더 일하고 월 63만원 덜 받는다

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

청년들 지방 떠나는 이유 있었네… 더 일하고 월 63만원 덜 받는다

이현정 기자
이현정 기자
입력 2026-10-22 18:01
수정 2026-10-22 18:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

거주지 따라 일자리·월급 격차

비수도권 양질의 일자리 비중 적어
주 41시간 일하고 월 280만원 벌어
수도권보다 주 평균 32분 더 일해
이미지 확대


비수도권 청년이 수도권 청년보다 일주일에 32분 더 일하면서도 월급은 평균 63만원가량 덜 받는 것으로 나타났다. 비슷한 시기에 사회에 첫발을 뗐지만 어디에 있는 직장을 잡았는지에 따라 노동시간과 그 대가가 엇갈렸다.

22일 한국청소년정책연구원의 ‘청년의 성인기 이행경로 연구 총괄보고서’에 따르면 지난해 취업 상태였던 청년 855명 중 비수도권 거주자(454명)의 월평균 소득은 280만 5300원으로, 수도권 거주자(401명) 343만 1900원보다 62만 6600원 적었다. 수도권 청년의 81.7% 수준이다. 이번 조사는 2010년 중학교 1학년이었던 한국 국적의 아동·청소년 패널조사 대상자를 15년 뒤인 지난해 추적 조사한 결과다. 응답자 1139명 대부분 27~28세다.

지방 청년의 주머니가 가벼운 이유는 일을 덜 해서가 아니었다. 비수도권 청년의 주당 평균 근로시간은 41.17시간으로 수도권 청년 40.64시간보다 오히려 32분 길었다. 주 50시간 이상 일하는 비율도 비수도권이 15.9%로 수도권 14.2%보다 1.7% 포인트 높았다. 반면 월 300만원 이상을 버는 비율은 수도권이 50.9%로 절반을 넘었지만 비수도권은 35.7%에 그쳤다. 사회에 첫발을 떼는 시기부터 ‘더 오래 일하고 덜 받는’ 격차에 놓인 셈이다.

소득 격차의 이면에는 일자리의 질 차이가 있었다. 종사자 500인 이상 사업체에서 일하는 비율은 수도권 32.4%, 비수도권 21.6%로 10.8% 포인트 차이가 났다. 전문가 및 관련 종사자 비율도 수도권이 46.4%로 비수도권 33.5%보다 12.9% 포인트 높았다. 일자리를 고르는 기준에선 지역별 현실이 묻어났다. 선호하는 일자리로 수도권 청년은 ‘급여가 높은 회사’(25.3%)를 1순위로 꼽았지만, 비수도권 청년은 ‘고용이 안정적인 회사’(22.9%)를 가장 먼저 택했다. 중소기업 취업을 원하지 않는 이유도 수도권은 ‘낮은 급여’(38.0%), 비수도권은 ‘고용 불안’(29.0%)을 가장 많이 꼽았다. 수도권 청년이 더 나은 보상을 저울질할 때 비수도권 청년은 일자리의 존속 자체를 걱정하는 셈이다.

취업 불안에 졸업을 미룬 청년도 적지 않았다. 대학에 진학한 응답자 1011명 중 75명(7.4%)이 졸업을 미룬 경험이 있었고, 이 가운데 76.0%는 취업 준비와 구직 실패에 대한 불안 때문에 학생 신분을 유지했다. 연구진은 “지역 청년들이 불가피하게 수도권으로 이주하는 현실을 심층 면담에서도 확인했다”며 “청년들이 지역에서도 진로를 찾을 수 있도록 대학 서열화와 수도권 집중 문제를 풀어야 한다”고 제언했다.
세종 이현정 기자
세줄 요약
  • 비수도권 청년, 수도권보다 더 일하고 덜 받는 격차
  • 월소득 62만6600원 차이, 근로시간은 오히려 더 길어
  • 대기업·전문직 비중 낮아 지역 일자리 질 차이 확인
2026-10-23 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
비수도권 청년의 주당 평균 근로시간은 수도권보다 길다.
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로