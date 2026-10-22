사회 [포토] 100인 헌다례 ‘대한민국 평안 위해’ 입력 2026-10-22 16:16 수정 2026-10-22 16:16 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/10/22/20261022800004 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스 오장환 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 이번 헌다례 행사를 주최한 단체는? 국제티클럽 문화재청