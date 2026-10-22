[포토] 100인 헌다례 ‘대한민국 평안 위해’

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[포토] 100인 헌다례 ‘대한민국 평안 위해’

입력 2026-10-22 16:16
수정 2026-10-22 16:16
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22일 서울 광화문광장 육조마당에서 국제티클럽이 주최한 100인 헌다례 행사에서 한복을 입은 참가자들이 차를 올리고 있다. 2026.10.22 연합뉴스

오장환 기자
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