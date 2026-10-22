“퇴근 후 씻고 있다는 후배한테 59초 전화…갑질인가요?” [사연잇슈]

세줄 요약 퇴근 후 씻고 있던 후배에게 59초 전화를 건 직장인의 사연이 갑질 논란으로 번졌다. 당사자는 업무 확인 전화였고 사과할 일은 아니라고 했지만, 누리꾼들은 퇴근 후 연락 자체가 부담이라며 엇갈린 반응을 보였다. 퇴근 후 59초 전화, 갑질 논란 확산

업무 확인이라 주장했지만 반응 엇갈림

퇴근 후 연락 자체가 부담이라는 지적

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퇴근 후 씻고 있다는 후배에게 59초 동안 전화를 한 뒤 갑질했다는 이야기를 들었다는 사연이 전해져 눈길을 끌고 있다.최근 온라인 커뮤니티에는 ‘후배가 나 갑질했다고 팀장한테 이야기했다’는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 “이게 갑질인지 궁금하다”고 운을 뗐다.A씨는 “어제 짧게 물어볼 게 있어서 퇴근하고 후배한테 전화했다. 그런데 후배가 ‘씻고 있으니 다 씻고 전화하겠다’고 하길래 짧으니까 그냥 지금 물어보겠다고 하고 59초 동안 전화를 하고 끊었다”고 설명했다.이어 “그런데 오늘 출근해서 팀장한테 면담 요청을 해서 내가 갑질했다고 힘들다고 했다더라. 짜증 났을 수는 있지만 이게 팀장이랑 면담까지 할 일인가”라고 말했다.그러면서 “내가 직속 선배라 몇 번 혼낸 적이 있어 나를 싫어하는 것 같다. 하지만 나도 후배가 답답하고 대답도 잘 안 해서 쌓인 것이 많다”고 토로했다.A씨는 “업무 연락은 아니고 후배가 나한테 뭐 실수한 게 있어서 그거 확인하려고 전화한 것”이라며 “결과적으로는 오해이긴 했는데 내가 사과할 일은 아니라고 생각한다”고 덧붙였다.해당 사연을 접한 누리꾼들은 “업무연락 아닌데 전화한 게 더 갑질 같다”, “왜 퇴근 후에 전화를 하나”, “후배가 불쌍하다”, “평소에도 쌓인 게 있었을 것” 등의 반응을 보였다.다만 “다들 직장 다녀보면 알겠지만 퇴근 후에 전화할 수도 있다. 그것도 몇십초 아니냐”는 의견도 나왔다.‘직장 내 괴롭힘 금지법’ 시행 7년이 돼가지만 직장인 10명 중 3명은 여전히 괴롭힘을 경험한다는 시민단체 조사가 나왔다.지난 7월 직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 지난 6월 1일부터 9일까지 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 조사한 결과 32.1%가 ‘직장 내 괴롭힘을 경험했다’고 답했다고 밝혔다.괴롭힘을 경험한 응답자 가운데 55.1%는 괴롭힘을 당해도 참거나 모르는 척한 것으로 나타났다.신고하지 않는 이유는 ‘신고해도 상황이 나아질 것 같지 않아서’가 49%로 가장 많았고, ‘인사 불이익을 당할 것 같아서’가 30.1%로 뒤를 이었다.직장갑질119는 2019년 7월 16일 직장 내 괴롭힘 금지법인 근로기준법 제7조의2 등이 시행된 후 신고 건수는 늘었지만 처벌 등 실질적인 제재는 미흡하다고 지적했다.노동청에 접수된 직장 내 괴롭힘 신고는 2020년 5823건에서 2025년 1만 6373건으로 약 3배 증가했으나, 과태료가 부과된 사례는 1.4%(231건), 기소 의견으로 검찰에 송치된 사례는 0.6%(101건)에 그쳤다.송치 사례 중 결과가 나온 사건 중 26.7%는 기소유예됐다. 기소유예란 혐의는 인정되지만, 여러 정황을 고려해 재판에 넘기지 않는 선처성 처분이다.직장갑질119는 “괴롭힘이 수년째 나아지지 않는 주요 원인 중 하나는 당국의 소극적 법 집행”이라며 “신고 후 발생하는 2차 피해 범위를 법적으로 명확히 규정하고, 신고를 이유로 한 불이익 조치를 엄격히 제재해야 한다”고 강조했다.