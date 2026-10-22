포항시, 올해 마지막 포항사랑상품권 발행…“344억원 한도”

세줄 요약 포항시가 다음 달 2일부터 올해 마지막 포항사랑상품권 344억원어치를 10% 할인 판매했다. 개인 월 구매 한도는 40만원, 보유 한도는 50만원이며 지류형은 발행하지 않는다. 축제와 연계해 지역 소비를 늘리고 착한가격업소 추가 캐시백도 제공한다. 올해 마지막 포항사랑상품권 344억원 발행

10% 할인 판매, 개인 한도 40만원 설정

축제 연계·캐시백으로 지역 소비 유도

이미지 확대 포항사랑상품권 판매 안내 포스터. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 포항사랑상품권 판매 안내 포스터. 포항시 제공

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경북 포항시가 올해 마지막 지역 화폐 할인 판매에 나선다.시는 다음 달 2일부터 올해 마지막 포항사랑상품권(카드·모바일) 344억원을 10% 할인 판매한다고 22일 밝혔다. 11월 발행액을 포함한 올해 총 발행 규모는 3064억원에 이른다.개인 월 구매 한도는 40만원, 보유 한도는 50만원으로, 이번 판매에는 지류형 상품권은 발행하지 않는다.충전은 판매 당일 오전 9시부터 모바일 앱 ‘iM샵’을 통해 가능하다. 모바일 앱 이용이 어려운 시민은 iM뱅크, 농·수협, 새마을금고, 신협 등 판매 대행 금융기관 영업시간에 직접 방문해 충전할 수 있다.특히 시는 골목상권 활성화를 위해 11월 중 열리는 포항 해병대문화축제와 포항국제불빛축제 등 지역 대표 축제와 연계할 계획이다. 축제장을 찾는 방문객과 시민들의 소비를 지역 상권으로 이어지도록 유도해 소상공인의 실질적인 소득 증대 효과를 키울 예정이다.또한 연말까지 착한가격업소 가맹점에서 포항사랑카드로 결제하면 결제 금액의 5%를 추가 캐시백으로 받을 수 있다. 기존 10% 선할인 혜택에 추가 캐시백까지 더하면 최대 15%의 혜택을 누릴 수 있다.박용선 시장은 “포항사랑상품권이 가을철 지역 대표 축제와 맞물려 침체된 골목상권과 지역 경제에 활력을 불어넣는 계기가 되기를 바란다”며 “시민들이 착한가격업소를 자주 이용해 가계 부담을 덜고 소상공인 매출 증대와 민생물가 안정에도 도움이 되기를 기대한다”고 말했다.