“학부생이 해냈다”… 동덕여대 김태완 교수팀, 미국 AI 학술대회 논문 2편 채택

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동덕여자대학교 데이터사이언스전공 김태완 교수 연구팀의 논문 2편이 컴퓨터비전 분야 주요 국제학술대회인 ‘WACV 2027’에 채택됐다고 22일 밝혔다. WACV(Winter Conference on Applications of Computer Vision)는 IEEE(국제전기전자공학회)와 CVF(컴퓨터비전재단) 후원 하에 개최되는 권위 있는 국제학술대회로, 내년 1월 4일부터 미국 플로리다에서 열린다. 이번 성과는 특히 학부 연구생들이 공동저자로 참여해 거둔 결실이라는 점에서 의미가 크다.채택된 연구는 AI 기술을 활용한 품질 평가 분야다. 첫 번째 논문은 이미지 화질 평가에 필요한 핵심 표본을 효율적으로 구성하는 ‘이중 지각 기반 대표 코어셋’ 연구다. 두 번째 논문은 숏폼 댄스 영상의 특성을 고려해 정보 간 시간적 대응 관계를 품질 평가에 반영하는 멀티모달 기술을 다룬다.두 논문 모두 데이터사이언스전공 4학년 한유진, 최은준 학생이 공동저자로 이름을 올렸다. 학부 과정임에도 1년여간 성실히 매진하며 세계적 수준의 연구 역량을 발휘했다는 평가다. 김태완 교수는 “학생들이 성실하게 연구에 매진해 값진 결실을 얻어 매우 자랑스럽다”고 밝혔다.