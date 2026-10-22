반려동물 특화 거리 ‘부산 펫스테이션’ 24일 축제 한마당

세줄 요약 부산시는 24일 수영역~광안역 지하상가 펫스테이션에서 ‘2026 부산 펫트로 페스티벌’을 연다. 수의사 펫토크쇼와 미니게임, 고민 상담, 경품 추첨, 용품 만들기 체험, 행동 교정 상담을 마련한다. 동물병원 건강 상담과 무료 위생 미용, 플리마켓, 유기견 입양 캠페인도 함께 진행한다. 부산 펫스테이션서 24일 반려동물 축제 개최

수의사 토크쇼·미니게임·상담 등 참여형 행사

플리마켓·입양 캠페인으로 반려문화 확산

이미지 확대 2026 부산 펫트로 페스티벌 부산시와 ㈜펫스테이션는 24일 부산도시철도 수영역~광안역 지하상가에 위치한 반려동물 특화거리 ‘펫스테이션’에서 ‘2026 부산 펫트로 페스티벌’을 개최한다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2026 부산 펫트로 페스티벌 부산시와 ㈜펫스테이션는 24일 부산도시철도 수영역~광안역 지하상가에 위치한 반려동물 특화거리 ‘펫스테이션’에서 ‘2026 부산 펫트로 페스티벌’을 개최한다. 부산시 제공

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부산시는 ㈜펫스테이션과 함께 24일 부산도시철도 수영역~광안역 지하상가에 있는 ‘펫스테이션’에서 ‘2026 부산 펫트로 페스티벌’을 개최한다고 22일 밝혔다.‘펫스테이션’은 반려동물 상품과 서비스를 한 곳에서 이용할 수 있는 도심 속 반려동물 복합 문화·쇼핑 공간으로, 2024년 개장 이후 동물병원, 반려동물 카페, 미용실, 사료·용품점 등 다양한 업체가 입점해 있다.반려동물 특화 거리 활성화와 반려인·비반려인이 함께하는 반려 문화를 확산하기 위해 마련된 이번 축제에서는 반려동물과 함께 즐기고 직접 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 선보인다.수의사가 진행하는 펫토크쇼, 반려동물과 함께하는 미니게임, 반려동물 고민 상담, 경품 추첨 등이 진행된다.반려동물 용품 만들기 체험과 행동 교정 상담도 마련되며, 펫스테이션 내 동물병원에서는 건강 상담을, 미용실에서는 무료 위생 미용 서비스를 제공한다.지역 반려동물 관련 소상공인 업체가 참여하는 플리마켓에서는 반려동물 간식과 의류·액세서리 등 다양한 상품을 만나볼 수 있다. 유기견과 만나 교감하고 입양 상담을 받을 수 있는 유기견 입양 캠페인도 진행한다.