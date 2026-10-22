“낙후도 최하위인데” 뿔난 인제…지방우대지수 개선 촉구

인구 감소에도 활력지역 지정
“지역 현실 제대로 반영 안돼”
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최상기 인제군수가 22일 오전 강원 춘천시 강원도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 인구감소지역 지정과 지방우대지수 평가에서 잇따라 불이익을 받게 된 것에 대해 정부에 제도 개선을 촉구하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스
강원 인제군이 인구감소지역에 이어 지방우대지수에서도 정부의 재정 지원이 적은 그룹으로 분류돼 반발하고 있다.
군은 21일 도청에서 기자회견을 갖고 인구감소지역 지정과 지방우대지수 산정 방식의 개선을 촉구했다. 최상기 군수는 “오랜 세월 군사시설 보호와 각종 개발규제, 환경규제 등 국가안보를 위해 특별한 희생을 감내해 온 우리 군이 정작 국가의 지원에서는 거듭 소외되고 있다”며 “인구감소지역 지정에서 한 번, 지방우대지수 권역지정에서 또 한 번, 우리 군은 국가 지원에서 불이익을 받게 될 상황에 놓였다”고 말했다.
앞서 지난 21일 행정안전부가 고시한 지방우대지수에 따른 권역 지정에서 군은 상대적으로 우대 수준이 낮은 2권역에 속했다. 지역 간 불균형 완화를 위해 도입한 지표인 지방우대지수는 서울과의 거리, 사회·경제적 발전 정도, 인구감소로 인한 지역소멸 위기 상황 등을 고려해 산정했고, 지숫값으로 전국 229개 시·군·구를 1~4권역으로 분류했다. 앞으로 각 부처는 정책, 사업을 시행할 때 4, 3, 2, 1권역 순으로 우대해 지원한다.
최 군수는 “지난해 KDI 공공투자관리센터가 발표한 지역낙후도 평가에서 우리 군은 전국 167개 시군 가운데 151위로 최하위권에 머물렀다”며 “서울과의 단순한 물리적 거리가 아닌 실제 교통망에 따른 이동시간과 접근성, 문화·생활 인프라, 정주 여건 및 지역낙후도 등 지역별 실질적인 생활환경 격차를 종합적으로 반영해 합리적인 평가지표를 마련해야 한다”고 요구했다.
지난 7일 정부가 발표한 인구감소지역에도 군은 포함되지 않았다. 이에 따라 군은 농어촌 기본소득 시범 사업, 반값여행 사업, 지방소멸대응기금 지원, 아동수당 지원, 청년 일자리 도약 장려금 지원, 특수상황지역개발 사업 등 각종 정부 정책, 사업에서 제외되거나 상대적으로 적은 지원을 받는다.
최 군수는 “우리 군은 지난 5년 동안 인구가 1397명 감소했을 뿐 아니라 군인과 군인가족이 포함된 인구통계에 가려져 있는 청년과 아이들 감소와 고령화의 실상은 더욱 심각한데 인구감소지역이 아닌 인구활력지역으로 분류됐다”며 “지역 현실을 제대로 반영한 공정한 평가인지 묻지 않을 수 없다”고 불만을 드러냈다.
이의안 서울시의원, 전농2동 경로잔치 참석… “어르신 헌신에 감사, 건강하고 행복한 의정활동 펼칠 것”
서울시의회 이의안 의원(더불어민주당, 동대문구3)이 10월 ‘경로의 달’을 맞아 지역 어르신들과 따뜻한 소통의 시간을 가졌다. 이의안 의원은 지난 20일 성덕교회에서 개최된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’를 찾아 지역 어르신들의 안부를 묻고 만수무강을 기원하는 따뜻한 자리를 함께했다. 이번 행사는 평소 지역 발전을 위해 헌신해 온 어르신들의 노고에 보답하고 주민 간 화합을 다지기 위해 마련됐으며, 300여 명의 어르신과 주요 내빈들이 참석해 성황을 이뤘다. 특히 올해 103세를 맞이한 장수 어르신이 직접 자리를 함께해 행사의 의미를 한층 더 깊게 빛냈다. 지역 어르신들을 공경하고 소통하는 취지로 마련된 ‘전농2동 어르신 초청 경로잔치’가 지난 20일 성덕교회에서 열린 가운데, 이 의원이 참석해 어르신들과 뜻깊은 소통의 시간을 가졌다. 이번 행사에는 300여 명의 지역 어르신과 내외 귀빈들이 참석해 서로 온정을 나누고 화합을 도모했다. 이 자리에는 특히 103세의 고령인 장수 어르신도 함께 참석해 행사의 의미를 더하며 큰 주목을 받았다. 이 의원은 축사를 통해 “지역사회 발전의 든든한 버팀목이 되어 주신 어르신들을 한자리에 모시고 감사의 마음을 전할 수
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최상기 인제군수와 김도형 인제군의회 의장, 인제군이장연합회, 인제군사회단체 등이 22일 오전 강원 춘천시 강원도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 인구감소지역 지정과 지방우대지수 평가에서 잇따라 불이익을 받게 된 것에 대해 정부에 제도 개선을 촉구하고 있다. 2026.10.22 연합뉴스
세줄 요약
- 인제군, 인구감소지역·지방우대지수 불이익 반발
- 군사시설 규제와 희생에도 지원 소외 주장
- 생활환경·접근성 반영한 산정 방식 개선 촉구
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