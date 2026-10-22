나주시 ‘숲속치매안심돌봄학교’ 가을나들이…교복입고 추억 속으로

나주시, 치매 어르신·가족 초청 ‘추억의 교복DAY’가을소풍 성료

산림치유 인형극·재능기부 공연…정서적 안정 사회 유대감 제고

전남광주통합특별시 나주시는 최근 이틀간 숲속치매안심돌봄학교 참여 어르신과 가족, 자원봉사자 등 200여 명이 함께하는 ‘추억의 교복DAY’ 가을소풍 프로그램을 운영했다. 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시 나주시는 최근 이틀간 숲속치매안심돌봄학교 참여 어르신과 가족, 자원봉사자 등 200여 명이 함께하는 ‘추억의 교복DAY’ 가을소풍 프로그램을 운영했다.

세줄 요약 나주시는 숲속치매안심돌봄학교 참여 어르신과 가족, 자원봉사자 등 200여명을 대상으로 ‘추억의 교복DAY’ 가을소풍을 운영했다. 옛 교복을 입고 사진을 찍고 숲길을 걸으며 학창 시절의 기억을 되살렸고, 공연과 장기자랑, 레크리에이션으로 인지 자극과 정서적 안정도 높였다. 숲속치매안심돌봄학교 가을소풍 운영

교복DAY로 학창 시절 추억 환기

공연·레크리에이션으로 활력 증진

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전남광주통합특별시 나주시는 최근 이틀간 ‘2026년 숲속치매안심돌봄학교’ 참여 어르신과 가족, 자원봉사자 등 200여명을 대상으로 ‘추억의 교복DAY’ 가을소풍 프로그램을 성황리에 운영했다고 22일 밝혔다.이번 가을나들이는 어르신들에게 학창 시절의 즐거운 기억을 되살려 인지 기능을 자극하고, 다채로운 신체·인지 활동과 문화 프로그램을 접목해 정서적 활력을 높이고자 마련됐다.특히 ‘추억의 교복DAY’라는 주제에 맞춰 옛 교복을 차려입은 어르신들은 학창 시절로 돌아간 듯한 설렘 속에서 서로 사진을 찍으며 특별한 추억을 남겼다. 이어 가을 정취가 가득한 숲길을 함께 걸으며 자연 속에서 몸과 마음을 돌보고, 다른 참여자들과 이야기를 나누며 정서적 안정과 사회적 유대감을 높이는 시간을 가졌다.어르신들의 감성을 자극하는 다채로운 재능기부 공연도 이어졌다. 곡성문화원 할머니인형극단 ‘민들레’의 ‘심청전’ 인형극을 시작으로 고고장구팀의 신명 나는 공연, 라인댄스와 지르박 댄스, 아코디언 합주 등 풍성한 무대가 펼쳐졌다. 아울러 어르신들이 직접 무대의 주인공이 되는 장기자랑과 노쇠예방 레크리에이션도 함께 진행돼 현장의 열기를 더했다.한편 나주시는 ‘숲속치매안심돌봄학교’를 통해 산림치유와 신체·인지 활동, 종합적인 노쇠예방 프로그램을 연계한 치매 통합돌봄 서비스를 지속적으로 운영하고 있다.