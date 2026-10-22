경북도청 신도시에 5성급 호텔 건립 추진

세줄 요약 경북도청 신도시가 있는 안동에 5성급 호텔 건립이 추진된다. 경북도는 조선호텔앤리조트, 안동시, 경북도개발공사와 MOU를 체결하고 숙박 인프라 확충과 관광·MICE 산업 활성화에 협력한다. 세계유산과 전통문화, 음식 자원을 연계한 체류형 관광 생태계 조성도 추진한다. 안동 신도시 5성급 호텔 건립 추진

경북도·조선호텔앤리조트 MOU 체결

관광·MICE 연계 체류형 거점 조성

이미지 확대 경북도청 신도시 전경. 경북도 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북도청 신도시 전경. 경북도 제공

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경북도청 신도시가 들어선 안동에 5성급 호텔 건립이 추진된다.경북도는 22일 도청에서 조선호텔앤리조트, 안동시, 경북도개발공사와 ‘경북도청 신도시 5성급 호텔 조성을 위한 양해각서(MOU)’를 체결했다.도와 조선호텔앤리조트는 ‘경북도 호텔 및 Hospitality 산업 활성화를 위한 업무협약’도 함께 체결했다.두 기관은 호텔·관광숙박시설 투자 확대와 식품·외식·관광·마이스(MICE) 산업 활성화에 협력한다.도는 국내 대표 호텔 브랜드인 조선호텔을 안동에 유치해 숙박 인프라를 확충하고, 경북의 세계유산·전통문화·음식 등 관광자원과 연계한 체류형 관광 생태계를 조성할 방침이다.이철우 경북도지사는 “대한민국을 대표하는 호텔 브랜드를 적극 유치해 새로운 체류형 관광 거점으로 키우겠다”고 말했다.한편 경북도청 신도시에는 2014년 경북북부에서 첫 문을 연 4성급 호텔 ‘스탠포드호텔 안동’이 운영 중에 있다.이 호텔은 총 9개층(B2~7층)으로 레스토랑, 커피숍, 피트니스 및 사우나, 각종 연회장 및 세미나 시설, 객실 등으로 구성됐다.3층부터 7층은 총 150개의 객실이 7개의 타입으로 나뉘어 있다.