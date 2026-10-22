메디톡스, ‘2026 메디톡스 글로벌 심포지엄’ 성료

세줄 요약 메디톡스가 서울에서 ‘2026 메디톡스 글로벌 심포지엄’을 성료하며 해외 시장과의 교류를 넓혔다. 21개국 의료진과 파트너사 260여명이 참석해 코어톡스, 뉴라미스, 뉴비쥬의 기술력과 임상 경험을 공유했고, 글로벌 에스테틱 협력 확대 의지를 다졌다. 글로벌 심포지엄 개최, 해외 교류 확대

21개국 260여명 초청, 협력 기반 강화

코어톡스·뉴라미스·뉴비쥬 기술 조명

이미지 확대 지난 19일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 메디톡스 글로벌 심포지엄’. 메디톡스 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 19일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 열린 ‘2026 메디톡스 글로벌 심포지엄’. 메디톡스 제공

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바이오제약 기업 메디톡스는 지난 19일 서울 잠실 롯데호텔 월드에서 개최한 ‘2026 메디톡스 글로벌 심포지엄’을 성황리에 마쳤다고 21일 밝혔다.메디톡스는 중국, 태국, 브라질, 사우디아라비아, 도미니카공화국 등 21개국에서 현지 의료진과 파트너사 관계자 등 총 260여명을 초청해 해외 시장과의 교류를 강화하고 장기적인 협력 기반을 다졌다.‘Beyond Origin, Define the Next’를 주제로 열린 심포지엄에서는 메디톡스의 기술력과 미래 비전을 조명하고 글로벌 미용의료 트렌드와 주요 제품의 임상 경험을 공유했다. 특히 보툴리눔 톡신 제제 ‘코어톡스’, 히알루론산 필러 ‘뉴라미스’, 지방개선주사제 ‘뉴비쥬’의 특성과 차별화 기술을 집중적으로 다뤘다.이날 현장에는 히알루론산 필러 ‘뉴라미스’ 앰버서더 배우 박형식과 체지방 감소 유산균 ‘락티플랜’ 앰버서더 배우 이민정이 참석해 열기를 더했다.메디톡스 관계자는 “이번 심포지엄은 주요 국가 의료진 및 파트너사와 경쟁력과 비전을 공유하고 협력을 강화하는 자리였다”며 “글로벌 에스테틱 산업의 새로운 기준을 제시하는 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.