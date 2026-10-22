광운대, 29일 ‘AI·로봇 비전 선포식’… ‘테트리스’ 행크 로저스 특강

이미지 확대 1980년대 닌텐도 게임보이용 테트리스 판권을 확보해 전 세계적 흥행을 이끌고 영화 ‘테트리스’의 실화 주인공인 행크 로저스(Henk Rogers). 광운대 제공 닫기 이미지 확대 보기 1980년대 닌텐도 게임보이용 테트리스 판권을 확보해 전 세계적 흥행을 이끌고 영화 ‘테트리스’의 실화 주인공인 행크 로저스(Henk Rogers). 광운대 제공

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세계적인 퍼즐 게임 ‘테트리스(Tetris)’의 세계화를 이끈 행크 로저스(Henk Rogers)가 광운대학교 단상에 선다. 광운대학교는 오는 29일 오후 2시 광운스퀘어에서 ‘광운 AI·로봇 미래교육 비전 선포식’을 개최하고, 행크 로저스를 특별 강연자로 초청한다고 22일 밝혔다.이번 행사는 광운대의 새로운 AI·로봇 미래교육 비전을 발표하고, 2027년 5월 개최 예정인 ‘로보페스트 월드 챔피언십 서울’의 출범을 알리기 위해 마련됐다.특강에 나서는 행크 로저스는 1980년대 닌텐도 게임보이용 테트리스 판권을 확보해 전 세계적 흥행을 이끌고, 창시자 알렉세이 파지노프와 ‘테트리스 컴퍼니’를 설립한 인물이다. 그의 도전기는 2023년 영화 ‘테트리스’로 제작되기도 했다. 그는 이날 강연에서 냉전 시대의 불확실성을 극복한 기업가 정신과 미래 혁신가들에게 필요한 비전을 전할 예정이다.한편, 광운대는 이날 행사에서 ‘사람을 키우는 AI로봇 대학, 세계로 나아가는 로봇 광운’을 비전으로 선포하고 3대 핵심 전략을 공개한다. 윤도영 총장의 키노트 발표를 비롯해 청소년·지역사회 협력체계 구축 계획도 함께 발표된다. 이 외에도 유명 과학 유튜버 ‘조코딩’의 토크 콘서트, 로봇팔 드로잉 퍼포먼스, 로봇개 체험존, 휴머노이드 포토존 등 학생과 지역 주민이 참여할 수 있는 다채로운 체험 프로그램이 진행된다.