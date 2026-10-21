사회 [포토] 마지막이 될지 모르는 부캉이 모습 입력 2026-10-21 16:36 수정 2026-10-21 16:36 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/10/21/20261021800001 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 21일 부산 동구 북항 친수공원 인공수로에서 흑상어 ‘부캉이’를 바다로 돌려보내기 위한 3차 외해 유도 작업이 진행되고 있다. 2026.10.21 연합뉴스 김선정 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 부캉이를 바다로 돌려보내기 위한 작업은 몇 차례 진행되었나? 2차 3차