사람 많은 곳에서 무차별 흉기 난동…최충락, 사이코패스?

경찰, 검사 결과 공소청 송치 전 공개

이미지 확대 최충락. 인천경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 최충락. 인천경찰청 제공

세줄 요약 인천 대형 상업시설에서 시민 8명을 다치게 한 최충락에 대해 경찰이 사이코패스 진단 검사를 진행한다. 경찰은 일면식 없는 시민과 어린이집을 겨냥한 진술 등을 근거로 검사 필요성을 판단했고, 결과는 송치 전 공개할 예정이다. 인천 상업시설 흉기 난동, 시민 8명 부상

경찰, 최충락 사이코패스 검사 진행 중

송치 전 결과 공개 예정, 엄벌 탄원 확산

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인천 대형 상업시설에서 흉기를 휘둘러 시민 8명을 다치게 한 최충락(59)에 대해 경찰의 사이코패스 진단 검사 결과가 조만간 공개된다.21일 인천경찰청에 따르면 경찰은 살인미수와 공공장소 흉기 소지 혐의로 구속된 최충락을 상대로 사이코패스 검사를 진행하고 있다.경찰은 최충락이 일면식 없는 시민들을 공격하고 어린이집을 대상으로 한 범행도 고려했다고 진술한 점 등을 토대로 사이코패스 검사를 할 필요성이 있다고 판단했다. 검사 결과는 공소청에 송치하기 전 공개된다.경찰 관계자는 “현재 프로파일러의 면담을 마치고 기록을 검토하고 있다”며 “결과는 송치하기 전 공개할 예정”이라고 말했다.사이코패스 검사는 공감·죄책감 부족과 냉담함 등을 포함해 평가하는 개념이다. 검사 결과는 피고인의 성향과 재범 위험성 등을 판단하는 참고 자료로 활용될 수 있지만, 사이코패스 해당 여부 자체가 형량을 결정하거나 심신미약 감경으로 이어지는 것은 아니다.최충락은 지난 13일 인천 남동구 구월동의 한 대형 상업시설에서 이용객 10명을 상대로 흉기를 휘둘러 살해하려 한 혐의를 받는다. 최충락의 흉기 난동으로 시민 8명이 다쳤으며 10대 여성 A씨는 1주일째 의식을 회복하지 못하고 있다.A씨는 심정지 상태에서 병원으로 옮겨졌고 응급 수술을 거쳐 맥박은 회복했으나 여전히 의식을 찾지 못한 채 중환자실에서 치료받고 있다.한편 최충락을 엄벌해 달라는 탄원 서명에는 전날까지 약 1만5000명이 서명했다.