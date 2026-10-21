사이버한국외대 대학원, 2027학년도 1학기 신입생 모집

세줄 요약 사이버한국외대 일반대학원과 TESOL대학원이 26일부터 다음달 25일까지 2027학년도 1학기 신입생을 모집한다. 일반대학원은 AI ＆ English학과와 글로벌한국어학과에서 석사 138명, 박사 28명을 선발한다. TESOL대학원도 정원내 48명, 정원외 10명을 모집한다. 일반대학원 박사과정 신설, AI·한국어학 선발

TESOL대학원 정원내외 모집, 수료증 제공

입학설명회 온라인 진행, 장학·절차 안내

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사이버한국외국어대학교 일반대학원과 TESOL대학원이 오는 26일부터 다음달 25일까지 2027학년도 1학기 신입생을 모집한다고 21일 밝혔다.일반대학원은 이번 학기부터 박사과정을 신설해 ‘AI ＆ English학과’와 ‘글로벌한국어학과’에서 석사과정 138명, 박사과정 28명을 선발한다. AI ＆ English학과는 인공지능(AI) 기반 영어 콘텐츠 개발과 언어 데이터 분석 전문가를 양성하며, 글로벌한국어학과는 한국어·문화 교육과 언어 자료 분석 등을 아우르는 실무 중심 교육과정을 운영한다.TESOL대학원은 정원내 48명, 정원외 10명을 모집한다. AI 시대에 맞춘 영어교육 과정을 제공하며, 졸업생에게는 TESOL 석사학위와 수료증을 준다. 미국 미시간주립대와 공동 운영하는 과정을 이수하면 ‘MSU-CUFS TESOL 수료증’도 취득할 수 있다.일반대학원 석사과정과 TESOL대학원은 국내외 대학 학사학위 취득자 또는 동등 학력 인정자가 지원할 수 있다. 일반대학원 박사과정은 석사학위 취득자 또는 동등 학력 인정자를 대상으로 한다.원서는 각 대학원 입학지원센터에서 온라인으로 접수한다. 입학설명회는 오는 24일 온라인으로 열리며, 모집 기간에도 다음달 7일과 12일, 21일 추가로 진행된다. 설명회에서는 교육과정과 입학 절차, 장학 혜택 등을 안내하고 교수진·재학생과의 상담 기회를 제공한다.