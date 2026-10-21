삼성 “국제학교·8차선도로, 호남 반도체 팹 성공에 필수요건”

김용관 사장, 20일 평택캠퍼스 방문한 전남광주시 방문단에 제안

“반도체팹 냉각수 활용될 하천이용수 문제도 잘 해결해달라” 요청

민형배 시장 “무엇을 더 일찍 준비해야 할 지 확인…확실히 준비”

이미지 확대 민형배 전남광주통합특별시장이 20일 오후 경기도 삼성전자 평택캠퍼스를 방문, 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장 등 임직원 등과 기념촬영을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공 닫기 이미지 확대 보기 민형배 전남광주통합특별시장이 20일 오후 경기도 삼성전자 평택캠퍼스를 방문, 김용관 삼성전자 DS부문 경영전략총괄 사장 등 임직원 등과 기념촬영을 하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

세줄 요약 삼성전자가 광주 군공항 부지에 조성할 반도체팹의 성공 조건으로 국제학교 등 교육 인프라와 왕복 8차선 도로, 충분한 하천 이용수 확보를 제시했다. 전남광주통합특별시는 평택캠퍼스를 벤치마킹하며 행정 지원을 약속했다. 국제학교·8차선도로 등 정주여건 요청

광주 반도체팹 성공 위한 기반시설 강조

평택캠퍼스 벤치마킹, 행정지원 약속

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광주군공항 부지에 반도체팹을 조성키로 한 삼성전자가 전남광주통합특별시에 교육과 교통, 하수처리문제에 대한 특별한 협조를 요청했다.전남광주통합특별시는 21일 오전 광주청사에서 기자간담회를 열고 지난 20일 민형배 시장과 공직자들이 삼성전자 평택캠퍼스를 방문한 당시 삼성과의 주요 협의 내용을 공유했다.통합특별시에 따르면 이날 김용관 삼성전자 사장은 민형배 시장에게 “광주 반도체팹이 성공적으로 유치·운영되려면 국제학교를 비롯한 교육인프라가 충분히 마련돼야 한다”며 적극적인 협력을 요청했다. 김 사장은 “현지 반도체팹 직원들에게는 정주여건이 1순위”라며 “양질의 교육여건이 매우 중요하다”고 설명했다.김 사장은 이어 ‘반도체 팹 주변에 고속도로와 연결되는 왕복 8차선 이상의 도로가 반드시 있어야 한다’는 의견을 제시했다. 그는 “평택캠퍼스의 경우 당초 왕복 4차선이면 충분할 것으로 예상했지만 지금은 도로 정체가 극심한 상황”이라며 “5만명 이상으로 예상되는 건설·상주인력을 감안하면 적어도 8차선도로는 필요하다”고 밝혔다.김 사장은 또 반도체팹 냉각수로 활용될 하천이용수에 대해서도 ‘충분한 양이 원활히 공급될 수 있도록 적극 나서달라’고 당부했다.민형배 전남광주통합특별시장은 이에 대해 “평택캠퍼스는 첨단 제조기반시설과 신도시 배후기능이 결합해 국가 전략산업의 심장으로 도약한 대표적 모델”이라며 “현장을 둘러보며 ‘무엇을 더 일찍 준비해야 할지’ 확인한 만큼, 기업의 시간이 행정 때문에 지체되는 일은 결코 없을 것”이라고 강조했다. 민 시장은 이어 “머지않은 날 평택이 아닌 광주 메가팹 착공 현장에서 다시 만나 ‘(직원들이)전남광주로 오길 잘했다’고 생각하실 수 있도록 확실하게 준비하겠다”고 덧붙였다.헌편, 민형배 전남광주통합특별시장과 실·국·본부장 등 주요 간부 20여명은 20일 세계 최대 규모의 반도체 생산기지인 삼성전자 평택캠퍼스를 방문했다. 전남광주의 미래 핵심 전략산업이자 성장동력인 ‘호남권 반도체 메가 클러스터’ 유치 및 조성을 위한 ‘선진 기반시설 벤치마킹’을 위한 것이다.이날 전남광주통합특별시 방문단은 LH평택사업본부 안내로 고덕국제화계획지구와 평택캠퍼스 주변을 버스로 둘러보며 대규모 산업단지와 배후도시 연계현황을 점검했다. 이어 평택캠퍼스에 도착, 삼성전자로부터 현재 건설이 진행 중인 P5 공사현황에 대한 브리핑을 통해 첨단 메가팹 건설 공정과 기반시설 공급 체계를 확인했다. 또 최첨단 반도체 생산라인을 직접 살펴볼 수 있는 ‘클린룸 윈도우 투어’를 통해 반도체 제조 공정 및 최신 설비 운영 현황을 둘러보고 현장 관계자들과 기반시설 조성 과정에서의 문제점 및 과제 등을 공유했다.전남광주통합특별시는 오는 2030년 첫 양산을 목표로 광주 군공항부지 일대에 반도체 클러스터 조성을 준비 중이다.