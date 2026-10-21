전남대, 국정감사서 “AI·반도체 인재 양성 승부수” 혁신 강조

이근배 총장, 국회 교육위 국감서 쇄신 성과·발전 전략 제시

교원 중징계·정신건강 진료체계 구축…학폭 대입 감점 강화

AI·첨단반도체·미래에너지 육성…지역 청년 정주 기반 확충

이미지 확대 이근배 전남대 총장이 21일 전남대학교에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 뉴시스 제공 닫기 이미지 확대 보기 이근배 전남대 총장이 21일 전남대학교에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 업무보고를 하고 있다. 뉴시스 제공

세줄 요약 전남대가 국회 교육위 국감에서 대학원생 인권 보호와 학교폭력 대응 강화, 교육부 감사 후속 조치 이행 상황을 보고했다. 동시에 AI 융합교육 확대와 첨단반도체·미래에너지 분야 집중 육성으로 지역 인재 유출을 막고, 산학협력과 정부 지원을 바탕으로 지역 성장 거점 역할을 키우겠다고 했다. 대학원생 인권 보호·학교폭력 대응 강화

AI·반도체·미래에너지 인재 양성 추진

지역 산업 연계로 청년 유출 방지 구상

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전남대학교가 대학원생 인권 보호와 학교폭력 대응을 강화하는 한편 인공지능(AI)·첨단반도체·미래에너지 중심의 교육·연구 혁신에 속도를 낸다. 과거 국정감사에서 제기된 문제를 바로잡는 데 그치지 않고, 지역 전략산업과 대학의 역량을 결집해 인재 유출을 막고 지역의 미래 성장동력을 확보하겠다는 구상이다.이근배 전남대 총장은 21일 전남대학교에서 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 주요 현안에 대한 후속 조치와 대학의 중장기 발전 방향을 보고했다.우선 대학원생 사망 사건과 관련해 전남대는 관련 교원 2명에 대해 해임·해고 등 중징계 조치를 단행했다. 대학원생 인권 실태 조사도 실시했으며, 보건진료소에 정신건강의학과 전문 진료체계를 마련해 학생들의 심리·정신건강을 지원하고 있다. 신임 교원과 주요 보직자를 대상으로 연 1회 이상 인권교육 이수를 의무화하는 등 대학 내 인권 보호체계도 강화했다.대학 운영의 투명성과 교육환경 개선을 위한 조치도 이어지고 있다. 2024년 교육부 종합감사에서 지적된 22건 가운데 20건의 후속 조치를 완료했으며, 나머지 2건도 개선을 추진 중이다. 연 4회 정기 점검을 통해 지적사항의 이행 여부를 확인하고, 교육시설 안전인증률은 현재 90% 수준에서 올해 말까지 100%로 끌어올릴 계획이다.학교폭력 가해자에 대한 대입 불이익도 강화했다. 전남대는 2026학년도 수시·정시 모집에 학교폭력 조치 사항에 따른 정량·정성 감점 기준을 적용하고 있다. 2028학년도 대입부터는 관련 제재를 한층 강화해 입시의 공정성을 높이고 학교폭력에 대한 책임을 분명히 한다는 방침이다.이 총장이 제시한 미래 발전 전략의 핵심은 AI 인재 양성, 지역 전략산업과 연계한 연구 경쟁력 강화, 지역사회와의 상생 혁신이다.전남대는 AI 융합교육을 확대하고 첨단반도체와 미래에너지 등 고부가가치 산업 분야에 교육·연구 역량을 집중할 계획이다. 지역 산업의 수요에 맞는 전문인력을 양성하는 동시에 기업과의 산학협력을 확대해 대학에서 배출한 인재가 지역에서 취업하고 성장할 수 있는 선순환 구조를 구축한다는 목표다.수도권으로의 인재 유출이 지역 산업의 성장 잠재력을 제약하는 상황에서 대학의 역할을 교육과 연구에 한정하지 않고 지역경제를 떠받치는 혁신 거점으로 확장하겠다는 의미다. 대학의 연구 성과가 기업의 기술 경쟁력으로 이어지고, 양질의 일자리가 다시 청년을 지역에 머물게 하는 생태계를 조성하는 것이 핵심이다.정부의 거점 국립대 패키지 지원사업도 이러한 구상을 현실화할 동력으로 삼는다. 이 총장은 올해 해당 사업에 선정된 성과를 언급하며 정부 지원이 학생과 지역사회에 실질적인 혜택으로 돌아가도록 하겠다는 의지를 밝혔다.이 총장은 “우리 지역 청년들이 고향을 떠나지 않고도 양질의 교육을 받으며 자신의 꿈을 펼칠 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 부탁드린다”며 “끊임없는 혁신을 통해 대한민국의 미래를 이끄는 거점 국립대의 사명을 다하겠다”고 말했다.