“허경환·김바비와 바다 이야기 나눠요”… 해진공, 31일 부산서 토크콘서트

세줄 요약 해진공이 31일 부산 영도 국립해양박물관에서 제2회 KOBC 오션 아카데미를 연다. 허경환과 김바비가 출연해 바다시민의 역할을 유쾌하게 전하고, 스탬프 투어와 포토 부스 등 7개 체험 부스도 운영한다 제2회 KOBC 오션 아카데미 부산 개최

허경환·김바비 출연, 바다시민 역할 전달

체험 부스 7개 운영, 토크콘서트·퀴즈쇼 진행

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한국해양진흥공사(이하 해진공)가 오는 31일 부산 영도구 국립해양박물관에서 국민 참여형 해양 문화 행사인 ‘제2회 KOBC 오션 아카데미’를 개최한다고 21일 밝혔다.‘KOBC 오션 아카데미’는 바다와 해양산업에 관한 다양한 주제를 강연과 체험 프로그램으로 풀어내는 해진공의 대표 소통 프로그램이다. 지난 1월 첫 회에 이어 열리는 이번 행사는 개그맨 허경환과 작가 겸 유튜버 김바비가 출연해 바다시민으로서의 역할을 유쾌하게 전달할 예정이다.행사 당일 오전 10시부터 오후 5시까지 국립해양박물관 1층 로비에서는 스탬프 투어 방식의 ‘바다시민 여권’ 프로그램과 캐릭터 ‘마로’를 활용한 포토 부스, 어린이 페이스 페인팅 등 총 7개의 체험 부스가 운영된다.오후 2시부터는 1층 대강당에서 메인 행사인 토크콘서트와 관객 참여형 퀴즈쇼가 열린다. 관람 신청은 21일 오전 9시부터 해진공 공식 인스타그램을 통해 선착순(200명 대상, 팀당 최대 4명)으로 접수하며 잔여 수량에 한해 행사 당일 현장 입장도 가능하다.안병길 해진공 사장은 “이번 행사는 체험 부스 규모를 확대해 국민이 일상 속 해양환경 실천 방안을 자연스럽게 고민해 볼 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 바다와 해양산업을 가까이에서 경험할 수 있는 소통의 장을 지속적으로 만들어 가겠다”고 밝혔다.