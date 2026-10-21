[포착] “40일간 성매매만 2800회”…서울 주택가 ‘성매매 소굴’ 현장 공개

세줄 요약 서울 강남구 논현동·역삼동 주택가에서 원룸 33개 호실을 빌려 불법 마사지와 성매매를 알선한 일당 8명이 경찰에 붙잡혔다. 이들은 텔레그램으로 흔적을 남기지 않으며 영업했고, 한 업체는 40여일간 2800건을 알선해 5억7460만원을 챙긴 것으로 추정됐다. 강남 주택가 원룸 33곳 불법 성매매 알선 적발

업주·바지사장 등 8명 검거, 수익금 일부 압수

텔레그램 활용 은닉, 40일간 2800건 추정

이미지 확대 서울 강남경찰서가 강남 일대 원룸 33개 호실을 임차해 불법 성매매를 알선한 일당을 검거했다. 강남경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 서울 강남경찰서가 강남 일대 원룸 33개 호실을 임차해 불법 성매매를 알선한 일당을 검거했다. 강남경찰서 제공

이미지 확대 업소가 사용한 마사지 침대 모습. 서울 강남경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 업소가 사용한 마사지 침대 모습. 서울 강남경찰서 제공

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서울 강남구 일대 주택가에서 원룸 등을 임차해 불법 마사지와 성매매를 알선해 온 일당이 경찰에 붙잡혔다.19일 경찰에 따르면 강남경찰서는 강남구 논현동·역삼동 일대에서 불법 마사지와 성매매를 알선한 업체 2곳의 업주 3명과 공범(바지사장) 1명, 업소 여성 2명, 성매매 피의자 2명 등 8명을 ‘영업 성매매 알선’ 등 혐의로 검거했다. 또 범죄수익금 2500만원 상당을 압수했다.이들은 강남구 논현동, 역삼동 일대 주택가에서 원룸 등 33개 호실을 타인 명의로 빌린 뒤 불특정 다수를 상대로 성매매를 알선한 혐의 등을 받는다. 알선 흔적을 남기지 않기 위해 주로 텔레그램을 이용한 것으로 나타났다.두 업체 중 규모가 큰 업체는 40여일간 성매매 약 2800건을 알선했으며 이를 통해 5억7460만원의 수익을 거둔 것으로 경찰은 추정했다.이번 사건은 관련 고발장을 접수하며 수사가 시작됐다. 강남경찰서 여성청소년과 수사팀은 지난해 11월 강남구 주택가에서 은밀하게 불법 마사지와 성매매가 이뤄지고 있다는 내용의 고발장을 접수하고 수사에 착수했다.수사팀은 이후 몇 개월간 성매매 호실 특정, 폐쇄회로(CC)TV 열람, 통화 내역 분석 등을 통해 업주로 추정되는 자들을 파악하고 잠복 수사를 벌여 업주와 공범, 성매매 피의자를 순차 검거했다.서울청과 달리 일선 경찰서에는 성매매·풍속만을 전문적으로 수사하는 전담 부서가 없지만 수사팀은 300여일간 수사를 이어갔다고 밝혔다.업주들은 수년간 성매매를 광고·알선해 월세 수백만원의 강남구 고급 오피스텔에 거주하며 고급 외제 차량을 운행하는 등 호화로운 생활을 한 것으로 파악됐다.경찰 조사에서 주요 피의자들은 혐의를 부인했다가 경찰이 증거를 제시하자 자백한 것으로 파악됐다.경찰은 단순 성매매 알선 혐의가 아닌 가중처벌을 규정한 ‘영업’ 성매매 알선 혐의를 적용했다. 영업 성매매 알선 혐의는 성매매알선처벌법에 따라 7년 이하 징역, 7000만원 이하 벌금에 처하는 등 단순 성매매 알선 혐의에 비해 가중 처벌될 수 있다.경찰은 이들을 20일 공소청에 불구속 송치할 예정이다.강남경찰서 관계자는 ”강남구는 유동인구가 많고 대형 유흥주점이 집중된 지역 특성상 성매매 범죄 발생 비율이 높고 특히 해당 주택가는 인근 학군과 학원으로 인해 학생이 많이 거주한다“며 ”관계 기관과 유기적으로 협업해 성매매 범죄에 적극적이고 엄정하게 대응하겠다“고 말했다.