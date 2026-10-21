한국마사회 본사 제주 유치전 속 제주마축제 개막 주목

24~25일 제주마축제서 대상경주·야간 마라톤·콘서트 등 풍성

제주마축제 앞두고 마사회 제주 이전론 부상… 말산업 도약 주목

말 사육두수 54.8%·말산업 사업체 44.1% 제주 집중… 관광 연계

이미지 확대 한국마사회 제주지역본부와 제주도가 공동 주최하는 제주 대표 말 문화 축제 ‘제21회 제주마축제’가 오는 24일부터 25일까지 이틀간 렛츠런파크 제주 일원에서 성대하게 개최된다. 한국마사회 제주지역본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한국마사회 제주지역본부와 제주도가 공동 주최하는 제주 대표 말 문화 축제 ‘제21회 제주마축제’가 오는 24일부터 25일까지 이틀간 렛츠런파크 제주 일원에서 성대하게 개최된다. 한국마사회 제주지역본부 제공

이미지 확대 렛츠런파크 제주에 세워진 레클리스 동상. 제주 강동삼 기자 닫기 이미지 확대 보기 렛츠런파크 제주에 세워진 레클리스 동상. 제주 강동삼 기자

세줄 요약 한국마사회 본사 제주 이전이 공식 제안된 가운데 제21회 제주마축제가 24~25일 렛츠런파크 제주에서 열렸다. 테우리 체험, 야간 마라톤, 특별경주, 콘서트가 이어지며 제주 말문화와 말산업의 경쟁력을 알리는 장이 될 전망이다. 제21회 제주마축제 24~25일 렛츠런파크 제주 개최

테우리 체험·야간 마라톤·특별경주·콘서트 진행

마사회 본사 제주 이전 논의와 말산업 경쟁력 주목

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한국마사회의 제주 이전이 공식 제안된 가운데 제주 고유의 말 문화를 알리는 제21회 제주마축제가 오는 24~25일 렛츠런파크 제주에서 열린다. 전국 말 사육두수의 절반 이상이 제주에 몰려 있는 만큼 마사회 본사 이전 논의가 지역 말산업의 경쟁력을 높이는 계기로 이어질지 주목된다.한국마사회 제주지역본부와 제주도가 공동 주최하는 제주 대표 말 문화 축제 ‘제21회 제주마축제’가 오는 24일부터 25일까지 이틀간 렛츠런파크 제주 일원에서 성대하게 개최된다고 21일 밝혔다.올해 축제는 방문객이 제주의 전통 목동인 ‘테우리’가 돼 축제장을 누비는 롤플레잉 세계관을 도입하고, 4개 테마 공간을 마련해 세대별 취향을 반영한 체험과 공연을 선보인다.축제 첫날인 24일 오후 6시에는 실제 경주마가 달리는 모래 경주로를 무대로 이색 야간 마라톤 ‘레클리스 히어로 런’이 열린다. 어린이를 동반한 가족을 위한 400m 패밀리런부터 전문 러너를 위한 3.2㎞ 경쟁런까지 다양한 프로그램이 마련된다. 참가비는 1인당 1만원이며, 완주자에게는 5만원 상당의 기념품과 부문별 시상 혜택을 제공한다. 참가 신청은 러닝 플랫폼 ‘러너블’ 웹사이트와 모바일 앱에서 선착순으로 받는다.같은 날 한국전쟁 호국영웅마 레클리스를 기리는 특별경주와 제주 최고의 말을 가리는 ‘제주특별자치도지사배 대상경주’도 잇따라 펼쳐진다. 우승마 맞추기 응원전과 경품 이벤트, 신규 고객 사은 행사 등도 진행된다.축제의 열기는 둘째 날인 25일 오후 6시 야외 특설무대에서 열리는 ‘레클리스 콘서트’로 이어진다. 가수 김태우와 경서, 가비엔제이, 김연대 등이 출연해 가을밤을 음악으로 물들인다. 관람 신청은 제주마축제 공식 홈페이지(https://jejuma.festimap.kr)에서 할 수 있으며, 당일 현장 접수도 가능하다.한국마사회 관계자는 “제주의 고유한 말 문화를 오감으로 체험할 수 있도록 야간 마라톤과 콘서트 등 다양한 융합 콘텐츠를 준비했다”며 “도민과 관광객이 함께 즐기며 잊지 못할 가을 추억을 만들길 바란다”고 말했다.이런 가운데 지난 21일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 김성범 더불어민주당 의원(제주 서귀포시)이 한국마사회가 제주 말산업과 연계성이 높다는 점을 들어 정부와 마사회, 제주도가 본사 이전을 위한 실무협의에 나서야 한다고 촉구했다.김 의원이 마사회로부터 제출받은 서면답변서에는 제주가 본사 이전 후보지로서 경쟁력을 갖췄다는 취지의 입장이 담겼다. 제주는 말 생산·육성의 중심지이고, 마사회의 핵심 사업 일부도 제주 말산업과 연계돼 있다는 것이다.다만 마사회는 정부의 구체적인 이전 방안이 확정되지 않아 제주 이전의 장단점이나 필요조건을 검토하지 않았으며, 제주도와 후속 협의도 진행하지 않았다고 밝혔다.제주의 말산업 기반은 전국에서도 독보적이다. ‘2025년도 말산업실태조사’에 따르면 전국 말 사육두수 2만 7165마리 가운데 제주가 1만 4876마리로 54.8%를 차지했다. 전국 말산업 사업체 2648곳 중에서도 1168곳(44.1%)이 제주에 자리 잡고 있다. 제주경마공원과 제주목장 등 말 생산·육성·경마 기반도 갖추고 있다.제주도 관계자는 “이번 축제를 말 문화의 대중적 확산을 넘어 제주 말산업의 집적도와 성장 가능성을 알리는 계기로 활용할 계획”이라며 “마사회 본사 이전이 현실화하면 기존 생산·육성 시설과 정책·연구 기능을 연결해 제주를 국가 말산업의 중심지로 키우겠다”고 강조했다.