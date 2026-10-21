부산·호찌민, 상수도 정책과 기술 공유 MOU…AI 활용 사례 등 교류

세줄 요약 부산시 상수도사업본부가 호찌민 사이공수도공사와 상수도 정책·기술 공유 MOU를 체결했다. 양측은 인프라 개발, 디지털 전환, 품질 향상, 인적자원 개발을 위한 협력 체계를 구축하고 AI 정수장과 스마트 관망 관리 사례를 공유하기로 했다. 부산·호찌민 상수도 정책·기술 공유 MOU 체결

AI 정수장·스마트 관망 관리 사례 교류 확대

유해물질 탐지 센서 공동개발·실증 추진

이미지 확대 부산 상수도 ‘AI 스마트 혁신’ 부산시 상수도사업본부 종합상황실. 부산시상수도사업본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산 상수도 ‘AI 스마트 혁신’ 부산시 상수도사업본부 종합상황실. 부산시상수도사업본부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시 상수도사업본부는 지난 13일 베트남 호찌민시를 방문, 호찌민 사이공수도공사(SAWACO)와 상수도 분야 정책 및 기술 공유를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.이번 협약에 따라 부산시와 호찌민시는 상수도 인프라 개발 및 디지털 전환, 상수도 품질 향상, 상수도 인적자원 개발 등 지속 가능한 협력 체계를 구축하기로 했다.또 AI 정수장, AI 스마트 관망 관리(노후 상수도관 누수 및 파열 예측 기술) 등 부산시의 상수도 분야 AI 활용 사례를 공유하고, 향후 공동 개발 및 연구를 이어 나가기로 했다.특히 중금속 등 유해 물질을 탐지하는 센서를 공동 개발해 호찌민 동나이강과 사이공강, 낙동강에서 함께 실증하기로 협약했다.시 상수도사업본부는 업무협약 외 ‘상수도 산업의 미래를 형성하는 디지털 전환과 AI’라는 주제 세미나도 현지에서 열어 부산시의 상수도 관리 및 운영 분야 AI 모델 등을 소개하는 한편 상수도 산업 발전을 위한 신기술 연구 및 적용 분야에서의 다양한 협력 방안에 대해 논의했다.