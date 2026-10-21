광주 도시농부 축제 개최…‘일상 속 농업의 가치’ 알린다

전남광주시, 김치축제와 연계 23~25일 광주청사 잔디광장서 진행

반려식물 만들기·어린이 도시농부학교 등 다채로운 프로그램 마련

이미지 확대 2026 광주 도시농부축제 개최 포스터. 닫기 이미지 확대 보기 2026 광주 도시농부축제 개최 포스터.

세줄 요약 전남광주통합특별시는 23일부터 사흘간 광주청사 잔디광장에서 2026 광주 도시농부 축제를 연다. 반려식물 만들기, 허브미스트, 손수건 염색 등 체험과 1대1 맞춤교육을 마련해 시민들이 도시농업을 쉽게 배우도록 한다. 어린이 도시농부학교와 기후위기 체험, 다문화 프리마켓도 함께 진행한다. 광주청사 잔디광장서 도시농부 축제 개최

반려식물·허브미스트 등 체험 프로그램 운영

어린이 학교·세미나로 도시농업 가치 확산

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전남광주통합특별시는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 광주청사 잔디광장 일원에서 ‘2026 광주 도시농부 축제’를 개최한다고 21일 밝혔다. 일상 속 농업의 가치를 알리고, 시민들이 도시농업을 직접 체험해 볼 수 있도록 하기 위한 것이다.‘누구나 시작하는 도시농업…오늘, 도시에서 농부할래?’를 주제로 열리는 도시농부축제는 ㈔한국원예치료복지협회 광주특별시지회가 주관한다. 마스터가드너, 치유농업협회, 청년농업인 단체, 지역대학, 관련 기관·단체 등 지역 도시농업단체들도 참여한다.행사장에서는 도시농업 홍보 전시를 비롯해 반려식물 만들기, 허브미스트 만들기, 손수건 염색 등 다양한 체험 프로그램이 운영된다. 도시농업 전문가의 ‘1대1 맞춤교육’을 통해 도시농업에 대한 시민들의 궁금증을 해소하고, 일상에서 실천할 수 있는 도시농업 정보를 제공한다.어린이집을 대상으로 상추 화분을 직접 만들어 보는 ‘어린이 도시농부학교’를 운영해 어린이들이 농업과 식물의 소중함을 배우는 기회를 마련한다. 또 지역대학과 연계한 기후위기 체험 활동과 중앙아시아 다문화가정 프리마켓, 헤나 염색 체험도 마련됐다.24일과 25일에는 도시농업의 치유기능, 텃밭정원 치유 프로그램, 도시농업의 미래, 도시농업형 치유정원 등을 주제로 세미나가 진행된다. 도시농부들의 농악놀이 공연과 추수감사 음악회 등도 선보일 예정이다.배귀숙 도시농업과장은 “이번 축제는 도시텃밭을 비롯해 치유농업, 반려식물 등 도시농업의 다양한 영역을 아우르는 체험과 전시, 세미나 등을 준비했다”며 “시민들이 축제를 통해 농업의 가치와 지속가능한 환경의 중요성 그리고 지역 공동체 간 화합을 느끼는 계기가 되길 바란다”고 말했다.