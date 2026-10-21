“40년 전 군대만도 못해” 건더기 5점 소고기미역국, 고속도로 휴게소 왜 이래

“소고기미역국 주문했는데 고기가 없어”

2년 전엔 ‘1만 3000원’ 제육볶음 불만도

5년 새 20% 안팎 오른 휴게소 음식

‘공공 직계약’ 추진하지만 속도 못 내

이미지 확대 한 네티즌이 고속도로 휴게소 식당에서 주문한 소고기미역국. 미역국 속 소고기가 5점밖에 없었다. 자료 : 보배드림 닫기 이미지 확대 보기 한 네티즌이 고속도로 휴게소 식당에서 주문한 소고기미역국. 미역국 속 소고기가 5점밖에 없었다. 자료 : 보배드림

이미지 확대 휴게소 먹거리 물가 훌쩍 ‘2년간 11% 상승’ 27일 경부고속도로의 한 휴게소 음식점에 메뉴가 표시돼 있다. 2023.9.27 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 휴게소 먹거리 물가 훌쩍 ‘2년간 11% 상승’ 27일 경부고속도로의 한 휴게소 음식점에 메뉴가 표시돼 있다. 2023.9.27 뉴스1

세줄 요약 온라인 커뮤니티에 고속도로 휴게소 소고기미역국 사진이 올라와 공분을 샀다. 손톱만 한 고기 5점 안팎만 들어 있어 가격 대비 부실하다는 지적이 이어졌다. 휴게소 음식값은 최근 5년 새 20% 안팎 올랐고, 높은 수수료 구조가 원인으로 꼽혔다. 휴게소 소고기미역국 건더기 5점 논란 확산

가격 대비 부실한 음식에 이용객 불만 재점화

높은 수수료 구조가 원인이라는 지적 제기

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고속도로 휴게소 식당의 높은 가격과 그에 맞지 않는 부실한 음식에 대한 불만이 사그라들지 않는 가운데, 이번엔 건더기를 찾기 힘든 소고기미역국을 먹었다는 후기가 등장해 공감을 사고 있다.21일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’에 따르면 네티즌 A씨는 지난 19일 “차마 휴게소 이름은 밝힐 수 없다”면서 한 고속도로 휴게소 식당에서 먹은 소고기미역국 사진을 공개했다.A씨가 공개한 사진에는 식판 위에 공깃밥과 소고기미역국이 놓여 있었는데, A씨는 미역국 안에서 소고기 건더기를 건져내 공깃밥 뚜껑 위에 올려놓았다. 손톱만 한 크기로 얇게 저민 건더기 5점 안팎이 전부였다.A씨는 “소고기미역국을 시키고 건더기를 건져봤더니 40년 전 부대 취사병이 끓여준 것보다 고기가 없다”면서 “정부에서 고속도로 휴게소 음식 손보겠다고 했는데 언제쯤 서민들이 체감할 수 있느냐”라고 지적했다.이에 네티즌들도 고속도로 휴게소 식당 음식에 대한 불만을 털어놓았다. 한 네티즌은 “휴게소에서는 라면이나 우동 정도만 먹을 뿐 다른 음식은 너무 부실해서 먹지 않는다”고 말했고, 또 다른 네티즌은 “인터넷에서 개당 1000원에 파는 핫도그를 휴게소에서 5000원에 파는 것을 보고 황당했다”고 말했다.한 네티즌은 “식당은 이용하지 않고 간식이나 편의점 음료만 사 먹는데, 편의점 캔커피는 1000원짜리를 찾아볼 수 없고 호두과자도 다 식은 걸 준다”고 불만을 터뜨렸다.2024년에는 1만 3000원짜리 제육볶음이 지나치게 부실하다는 한 네티즌의 경험담이 온라인 커뮤니티에서 공감을 얻기도 했다.네티즌 B씨는 식판 위에 밥과 소량의 제육볶음, 김가루, 김치와 깍두기, 장아찌가 전부인 사진을 공개하며 “음식 가격에 식기와 받침대도 포함이냐”라고 되물었다.고속도로 휴게소 식당 음식들은 최근 5년 사이 20% 안팎의 상승률을 보였다.국회 국토교통위원회 소속 황희 더불어민주당 의원이 한국도로공사에서 제출받은 자료에 따르면, 지난 8월 기준 전국 고속도로 휴게소의 돈가스 평균 판매가격은 1만 1454원으로 2021년 8월보다 27.5% 올랐다.같은 기간 비빔밥은 8504원에서 1만 68원으로 18.4% 올랐다. 국밥(18.4%), 호두과자(23.4%), 아메리카노(19.2%), 떡꼬치(18.5%) 등 이용객들이 즐겨 찾는 주요 메뉴들이 5년 새 20% 안팎 올랐다.호두과자는 5420원, 아메리카노는 4845원, 핫도그는 4392원에 달해 커피와 간식을 먹으면 1만원에 육박하는 수준이다. 2024년 도입된 ‘알뜰 간식’으로 떡꼬치와 핫도그 등 일부 품목의 가격이 한때 낮아졌지만, 이들마저 올해 들어 각각 5% 안팎 올랐다.고속도로 휴게소 운영사들의 높은 수수료율이 고스란히 음식 가격에 전가돼 이용객들의 부담으로 작용하고 있다.국회 국토교통위원회 소속 조인철 의원이 한국도로공사로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 기준 전국 고속도로 휴게소 가운데 수수료율이 가장 높은 곳은 대천(서울 방향)휴게소로 59.1%에 달했다. 이어 대천(목포 방향)휴게소가 50.6%로 뒤를 이었다.개별 매장 단위로 살펴보면 대천(서울 방향)휴게소 내 호두과자, 핫바, 오징어 등을 취급하는 간식류 매장의 수수료율이 최고 63%에 달했다. 전국 고속도로 휴게소(직영 등 제외 203곳)의 평균 수수료율이 33.2% 수준이나, 28곳은 40% 이상의 수수료를 부과했다.상인들이 매출의 절반 안팎을 수수료로 지불해야 하는 기형적인 구조 탓에 가격은 높고 질은 떨어지는 음식을 판매하게 된다는 지적이다. 이재명 대통령도 지난해 12월 국토교통부 업무 보고에서 “휴게소가 맛이 없는데 왜 이리 비싸냐”며 대책 마련에 속도를 내라고 주문한 바 있다.이에 따라 한국도로공사는 신설 휴게소 등 8곳에 운영사를 거치지 않고 도로공사나 공공관리회사가 입점 업체와 직접 계약하는 ‘공공 직계약’ 방식을 도입하겠다는 방침을 내놨지만, 현재까지 입점 업체 선정을 위한 입찰 공고를 내지 못했다.