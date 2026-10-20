동학농민혁명 누락된 교과서, 전북 초등학교 절반 이상 채택

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조국혁신당 강경숙 의원. 연합뉴스
전북지역 초등학교 절반 이상이 채택한 교과서에 동학농민혁명에 관한 핵심 서술이 누락된 것으로 확인됐다.
20일 국회 교육위원회 강경숙 의원(조국혁신당)이 전북특별자치도교육청으로부터 제출받은 자료에 따르면 전북지역 초등학교 399개교 가운데 212개교(53.1%)가 동학농민혁명 관련 서술이 누락된 교과서를 채택했다. 해당 교과서는 2022 개정 교육과정에 따라 발행된 초등학교 5학년 2학기 사회 검정교과서 8종 중 하나다. 여기에는 동학농민혁명뿐 아니라 독립협회, 만민공동회 등 주요 역사적 사건에 관한 서술도 누락됐다고 알려졌다.
이에 전북교육청은 학교 현장에 동학농민혁명 관련 영상·VR 교육자료를 안내하고 교재에 관련 내용을 반영하도록 요청한 바 있다.
강 의원은 “동학농민혁명은 신분제 개혁과 평등을 추구하고 일본 제국주의의 침략에 맞섰던 역사적 사건이자 특정 지역만의 역사가 아니라 대한민국 민주주의의 뿌리”라며 “어느 교과서를 선택하더라도 학생들이 우리 역사의 중요한 사건을 빠짐없이 배울 수 있도록 해야 한다”고 말했다.
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