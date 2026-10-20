자살률 높은데 정신과 의사 ‘0명’…인구감소지역의 이중고

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

아이스버그골프·서울신문 오픈
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

자살률 높은데 정신과 의사 ‘0명’…인구감소지역의 이중고

이현정 기자
이현정 기자
입력 2026-10-20 15:33
수정 2026-10-20 15:33
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

인구감소지역 71%, 자살률 전국 평균 웃돌아
이 중 17곳은 정신과 의사마저 ‘0명’

이미지 확대
AI 생성 그래픽. 서울신문 DB. 자료: 조국혁신당 김선민 의원실
AI 생성 그래픽. 서울신문 DB. 자료: 조국혁신당 김선민 의원실


강원 양양, 경북 영덕, 경남 산청, 충남 청양. 지난해 자살률이 전국 평균의 1.7~1.8배에 달한 곳들이다. 이들 지역에는 또 하나의 공통점이 있다. 군 전체를 통틀어 정신건강의학과 의사가 단 한 명도 없다. 마음의 병을 앓아도 가까운 곳에서 도움받을 길이 없는 인구감소지역의 현실이다.

20일 김선민 조국혁신당 의원이 국가데이터처와 행정안전부 제출 자료를 분석한 결과 지난해 인구감소지역(92곳)의 70.7%는 자살률이 전국 평균인 인구 10만 명당 27.8명을 웃돌았다.

전국 자살률 상위 10개 시군구 가운데서도 강원 태백·양양, 경북 영덕, 경남 산청, 충남 청양·서천 등 6곳이 인구감소지역이었다. 태백은 인구 10만 명당 자살률이 61.5명으로 전국에서 가장 높아 전국 평균의 2.2배에 달했다.

정신건강 진료 공백도 인구감소지역에 집중됐다. 지난해 정신건강의학과 의사가 없는 전국 29개 시군구 중 25곳(86.2%)이 인구감소지역에 몰렸다. 인구감소지역 전체 92곳의 27.2%로, 4곳 중 1곳에는 정신과 의사가 한 명도 없는 셈이다. 반면 인구감소지역이 아닌 시군구에서 정신과 의사가 없는 곳은 2.9%에 불과했다. 특히 정신과 의사가 없는 인구감소지역 25곳 가운데 17곳은 자살률도 전국 평균을 웃돌았다.

이들 지역의 높은 자살률에는 고령화도 영향을 미쳤다. 지난해 65세 이상 노인의 자살률은 인구 10만 명당 35.3명으로 15~64세(29.5명)보다 약 20% 높았다. 국회가 발간한 ‘인구위기와 축소사회 대응’ 보고서에 따르면 2024년 기준 인구감소지역 89곳의 노인 비중은 35%로 일반 지역(18.5%)의 두 배에 가까웠다. 전국적으로는 주민 5명 중 1명이 노인이지만 인구감소지역에서는 3명 중 1명 이상이 노인인 셈이다.

자녀가 떠나고 배우자와 사별한 뒤 질병과 생활고까지 홀로 감당해야 하는 환경도 위기를 키운다. 인구 유출로 이웃마저 줄면 위기 징후나 건강 악화를 알아채 줄 안전망도 약해지기 쉽다.

여기에 정신과 의사가 없는 지역 주민이 진료를 받으려면 다른 시군으로 먼 길을 나서야 한다. 차편이 마땅찮거나 거동이 불편한 노인에게는 병원까지 가는 길 자체가 넘기 힘든 장벽이다. 위기 징후를 알아채더라도 실제 치료로 이어지지 못한 채 방치되기 쉬운 이유다.

김 의원은 “정부가 추진하는 지자체별 자살예방정책 평가에 이러한 지역별 여건을 충분히 반영해야 한다”며 “의료 인력이 부족한 지역에서도 주민들이 필요한 진료를 제때 받을 수 있도록 의료 인력 확보와 지역사회 정신건강 지원을 강화해야 한다”고 지적했다.
이현정 기자
세줄 요약
  • 인구감소지역 자살률, 전국 평균 크게 상회
  • 정신건강의학과 의사 없는 지역 다수 집중
  • 고령화·교통 불편이 치료 공백 심화
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
기사 반응 MBTI 확인
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
인구감소지역 중 정신과 의사가 없는 곳의 비율은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 아이스버그골프·서울신문 오픈
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로