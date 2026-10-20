관광허브 부산, 글로벌 여행 플랫폼 익스피디아 ‘2027 올해의 여행지’ 선정

세줄 요약
- 익스피디아, 부산을 2027 올해의 여행지로 선정
- 국내 도시 중 유일, 항공·숙소 검색량 50% 급증
- 해변·전통시장·대도시 매력 결합한 해안 도시
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부산, 익스피디아 ‘2027 올해의 여행지’ 선정. 부산관광공사 제공
부산관광공사는 글로벌 여행 플랫폼 익스피디아 그룹 ‘연례 글로벌 인사이트 보고서- 언팩 27’(Unpack 27)에서 부산이 ‘2027 올해의 여행지’로 선정됐다고 20일 밝혔다.
익스피디아 그룹의 실시간 플랫폼 데이터와 전 세계 16개국 2만6000명의 여행객 대상 설문조사를 바탕으로 분석한 결과다.
부산은 대한민국 도시 중 유일하게 이름을 올렸다.
특히 세계 여행객의 항공편 및 숙소 검색량이 전년 대비 50% 급증하는 등 글로벌 여행 시장에서 전 세계가 주목하는 주요 거점 도시로 조명됐다.
익스피디아는 부산에 대해 ‘아름다운 해변과 활기 넘치는 전통시장, 역동적인 대도시의 매력이 완벽하게 어우러진 대표적인 글로벌 해안 도시’로 소개했다.
또 부산은 세계여행관광협의회(WTTC)의 지속 가능한 관광 관리 원칙을 반영한 ‘스마트 트래블 헬스 체크’(Smart Travel Health Check) 기준을 충족한 여행지로 인정받았다.
최정은 서울시의원 “산모·신생아 건강관리서비스, 서울시가 직접 품질 관리한다”
서울시가 지원하는 산모·신생아 건강관리서비스의 품질을 높이고 이용자를 보호하기 위한 조례안이 지난 19일 발의됐다. 최정은 서울시의원(더불어민주당·비례)이 발의한 이번 조례안에는 제공기관과 인력의 책무, 이용자의 권리와 책임을 비롯해 서울시의 점검 및 교육 근거가 종합적으로 담겼다. 산모·신생아 건강관리서비스는 출산 가정을 방문해 산후 회복과 신생아 돌봄을 돕는 사업이다. 가정 내에서 서비스가 진행되는 특성상 이용자와 제공인력 간의 신뢰와 소통이 중요한 만큼, 갈등을 예방하고 체계적인 품질 관리와 보호 장치를 마련해야 한다는 것이 최 의원의 취지다. 조례안은 우선 서울시장이 서비스 품질 향상, 제공기관 관리, 제공인력 전문성 향상, 안전사고 예방과 이용자 피해 방지 등에 관한 시책을 수립·시행할 수 있도록 했다(안 제3조). 제공기관에는 제공인력의 교육과 경력, 안전 관련 품질 관리 정보를 확인하고 업무 배치와 서비스 제공 상황을 관리할 책무를 부여했다. 이용자와 제공인력 사이에 갈등이 생기면 사실관계를 확인해 필요한 조치를 하도록 했다(안 제5조). 제공인력은 산후 회복 지원, 신생아 돌봄과 건강 상태 관찰, 모유 수유 보조, 위생·환경 관리 등을 안전
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이정실 부산관광공사 사장은 “이번 2027 올해의 여행지 선정과 지속 가능 관광 지표 충족은 부산이 가진 독보적인 해안 도시의 매력과 관광 경쟁력이 세계적으로 인정받은 결과”라고 밝혔다.
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