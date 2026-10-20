누구나 불편함 없이…경주시, ‘무장애도시’ 실현 속도

세줄 요약 경주시가 장애인과 고령자 등 모든 시민이 불편 없이 생활하도록 2028년까지 46억4000만원을 들여 무장애도시 조성사업을 추진한다. 보행로 경계턱 개선, 볼라드 정비, 저상버스와 장애인콜택시 확충, 전용 주차구역 정비, 경사로 설치 지원 등을 이어가고 있다. 무장애도시 조성, 2028년까지 46억4000만원 투입

저상버스·장애인콜택시 확충, 이동편의 강화

보행로·주차구역·경사로 정비로 접근성 개선

이미지 확대 경북 경주시가 추진하고 있는 무장애도시 조성을 인공지능(AI) 생성형 이미지로 표현한 모습. 경주시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시가 추진하고 있는 무장애도시 조성을 인공지능(AI) 생성형 이미지로 표현한 모습. 경주시 제공

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경북 경주시가 장애인과 비장애인 모두가 안전하고 편리하게 생활할 수 있는 ‘무장애도시’ 조성에 속도를 내고 있다.시는 오는 2028년까지 46억 4000만원을 투입해 보행환경 개선과 장애인 이동편의 확충에 나선다고 20일 밝혔다. 무장애도시 조성사업은 장애인과 고령자 등 모든 시민이 일상에서 불편 없이 생활할 수 있는 환경을 만드는 사업이다.시는 지난해 8월 무장애도시 기본계획을 수립한 뒤 관련 부서와 협력해 분야별 사업을 추진하고 있다. 주요 사업은 ▲보행환경 개선 ▲저상버스·장애인콜택시 확충 ▲장애인 전용 주차구역 정비 ▲무장애 관광환경 조성 등이다.현재 교통약자의 이동 편의를 위해 저상버스 26대와 장애인콜택시 5대를 증차해 운행 중이다. 지난 2월부터 7월까지는 보행로 경계턱 개선과 볼라드(차량 진입 방지용 말뚝) 등 교통약자 이동환경 개선사업을 15곳에서 추진했다. 또한 사업 시행 이후 현재까지 장애인 전용 주차구역 44곳을 정비해 주차 편의를 높였다.생활 속 이동 불편을 줄이기 위한 경사로 설치 지원사업도 추진하고 있다. 올해 민간 시설 20곳과 공공 시설 1곳에 경사로 설치를 지원해 휠체어와 유모차 이용자의 이동 편의를 높일 계획이다.시각장애인 안내 방송 시스템과 온라인 안내 등 스마트 기술을 활용한 편의 서비스도 확대할 방침이다.주낙영 시장은 “무장애도시 조성을 통해 모든 시민이 안전하고 편리하게 생활할 수 있는 환경을 만들겠다”며 “앞으로도 일상 속 불편을 줄이고 이동편의를 높이는 데 힘쓰겠다”고 말했다.