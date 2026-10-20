구미시 업무추진비 18억 어디에 썼나… 시민 감시 사이트 ‘맛있구미’ 개설

세줄 요약
- 구미참여연대, 업무추진비 감시 사이트 개설
- 시청·시의회 1만568건, 17억9628만원 공개
- 지출 내역·점검 기능으로 시민 확인 지원
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구미참여연대 홈페이지 캡처
경북 구미참여연대가 구미시청과 구미시의회의 업무추진비 집행 내용을 확인할 수 있는 사이트 ‘맛있구미’(matzip.gumipspd.org)를 개설했다.
20일 구미참여연대에 따르면 해당 사이트는 2025년 1월부터 2026년 10월 9일까지 공개된 시청 및 시의회 자료를 바탕으로 제작했다.
현재 수록된 구미시청 및 구미시의회 업무추진비 집행기록은 모두 1만 568건으로, 전체 집행액은 약 17억 9628만원이다.
이 사이트에서는 부서별 업무추진비 지출 일시 및 장소, 목적, 금액 등을 검색할 수 있다. 음식점별 세부 업무추진비 사용 현황도 확인이 가능하다.
특히 지방자치단체 업무추진비 집행기준에 따른 점검 기능을 갖춰 규정 위반 가능성이 있거나 추가 확인이 필요한 기록을 살펴볼 수 있도록 했다.
사이트에서는 집행 시간 미기록(3466건), 대상 인원 불분명(1186건), 결제 방법 또는 비목 누락(2851건) 등도 있어 업무추진비 공개자료의 충실성도 점검할 수 있다.
최정은 서울시의원 “산모·신생아 건강관리서비스, 서울시가 직접 품질 관리한다”
서울시가 지원하는 산모·신생아 건강관리서비스의 품질을 높이고 이용자를 보호하기 위한 조례안이 지난 19일 발의됐다. 최정은 서울시의원(더불어민주당·비례)이 발의한 이번 조례안에는 제공기관과 인력의 책무, 이용자의 권리와 책임을 비롯해 서울시의 점검 및 교육 근거가 종합적으로 담겼다. 산모·신생아 건강관리서비스는 출산 가정을 방문해 산후 회복과 신생아 돌봄을 돕는 사업이다. 가정 내에서 서비스가 진행되는 특성상 이용자와 제공인력 간의 신뢰와 소통이 중요한 만큼, 갈등을 예방하고 체계적인 품질 관리와 보호 장치를 마련해야 한다는 것이 최 의원의 취지다. 조례안은 우선 서울시장이 서비스 품질 향상, 제공기관 관리, 제공인력 전문성 향상, 안전사고 예방과 이용자 피해 방지 등에 관한 시책을 수립·시행할 수 있도록 했다(안 제3조). 제공기관에는 제공인력의 교육과 경력, 안전 관련 품질 관리 정보를 확인하고 업무 배치와 서비스 제공 상황을 관리할 책무를 부여했다. 이용자와 제공인력 사이에 갈등이 생기면 사실관계를 확인해 필요한 조치를 하도록 했다(안 제5조). 제공인력은 산후 회복 지원, 신생아 돌봄과 건강 상태 관찰, 모유 수유 보조, 위생·환경 관리 등을 안전
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구미참여연대는 “집행 내역에 의문이 있는 시민들은 점검 대상 기록의 집행 사유와 증빙 등 누락된 정보를 직접 정보공개 청구할 수 있다”며 “시민들이 세금의 쓰임을 직접 살펴보고 질문할 수 있도록 하는 것이 ‘맛있구미’ 개설의 취지”라고 설명했다.
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