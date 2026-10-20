AI교육 시급한데 고교는 넘치고 중학교는 모자란 정보교사

정보교사 배치율 중학교는 64.2%, 일반고는 118.3%

초등학교는 담임교사가 정보교육 전담해 운영

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세줄 요약 전국 국·공립 중학교의 정보교사 배치율은 64.2%에 그쳐 35.8%가 순회교사에 의존했다. 반면 일반계 고교는 118.3%로 과잉 배치됐다. 2027년 중학교 정보 시수 확대와 초등 신설에 맞춰 교원 확충과 지역 격차 해소 대책이 필요하다. 중학교 정보교사 배치율 64.2%에 그침

고교는 118.3%로 과잉 배치된 상황

2027년 수업 확대 앞두고 교원 대책 시급

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인공지능(AI)과 정보를 가르치는 교사가 고등학교에는 넘치지만 중학교에는 크게 부족한 것으로 나타났다.20일 더불어민주당 한병도(익산을) 의원이 교육부로부터 제출받은 자료에 따르면 올해 3월 1일 기준 전국 국·공립 중학교 2657곳 가운데 정보교사가 배치된 학교는 64.2% 1706곳에 그쳤다. 나머지 951곳(35.8%)은 순회교사 등에 의존해 수업을 운영하는 것으로 나타났다.전북의 경우 중학교 206곳 가운데 정보 수업을 운영하는 학교가 187곳이지만 전담 교사는 88명에 지나지 않았다. 배치율은 35.4%에 불과하다. 타지역도 충북은 112곳 가운데 66곳(58.9%), 세종(57.1%), 충남(54.1%), 대전(41.9%) 등이다.반면 전국 일반계 고등학교는 942곳에 1114명의 정보교사가 배치됐다. 배치율은 118.3%에 이른다.한 의원은 “2027년 중학교 정보 시수는 34시간에서 68시간으로 두 배가 되고 초등학교에는 정보 34시간이 새로 생기지만 교사를채울 계획은 구체적이지 않다”며 “정보교사 배치 로드맵과 지역 격차 해소 대책, 초등 정보 전담교사 양성 계획 마련이 필요하다”고 강조했다.