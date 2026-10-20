“중국산이냐고 물었더니 차단”…유명 개그맨 ‘게장 원산지’ 논란 해명 [이슈픽]

김수영 “방송중 원산지 말해…일일이 대응 어려워”

이미지 확대 개그맨 김수영이 판매하는 게장의 원산지를 물었다가 라이브 방송에서 채팅을 차단당했다는 시청자들의 후기가 나오자, 김수영은 원산지를 숨기거나 속인 사실이 없다고 해명했다. 김수영 유튜브 캡처 닫기 이미지 확대 보기 개그맨 김수영이 판매하는 게장의 원산지를 물었다가 라이브 방송에서 채팅을 차단당했다는 시청자들의 후기가 나오자, 김수영은 원산지를 숨기거나 속인 사실이 없다고 해명했다. 김수영 유튜브 캡처

세줄 요약 김수영이 게장 원산지 질문을 했다가 채팅이 차단됐다는 논란에 대해, 원산지를 숨기거나 속인 사실은 없다고 해명했다. 방송에서 국산 꽃게와 중국산 고춧가루 등 원산지를 직접 설명했고, 악의적 비방이 반복돼 대응이 어려웠다고 밝혔다. 게장 원산지 질문 차단 논란 발생

김수영, 원산지 은폐·기만 사실 부인

악성 채팅 대응 속 정당 질문 사과

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개그맨 김수영이 판매하는 게장의 원산지를 물었다가 라이브 방송에서 채팅을 차단당했다는 시청자들의 후기가 나오자, 김수영은 원산지를 숨기거나 속인 사실이 없다고 해명했다.20일 김수영은 자신의 인스타그램을 통해 “최근 라이브 방송 중 원산지 관련 채팅 차단 문제로 불편함을 느끼신 분들께 진심으로 사과드린다”며 이같이 밝혔다.최근 온라인상에서는 김수영의 유튜브 라이브 방송에서 그가 판매하는 게장의 원산지를 질문했다가 채팅이 차단됐다는 주장의 글이 올라왔다.실제 게장 판매 사이트에서도 “유튜브 보다 맛있어 보여서 게는 국산인 거 알겠고, 최종 주문 전에 고춧가루 국내산이냐고 물으니 바로 차단했다”, “라이브 방송 보다가 맛있어 보여서 주문하려다 원산지 국산이냐 중국산이냐 물었는데 왜 채팅 차단시키냐” 등의 항의글이 이어졌다.제품 상세 정보에 따르면 간장게장은 꽃게 34%, 소스류 66%로 구성돼 있다. 꽃게는 국산이지만 소스류는 외국산이며, 소스에 사용된 아미노산액의 원산지는 인도·미국·중국 등으로 표시돼 있다.양념게장 역시 꽃게와 소스류가 각각 50%씩 차지하며, 꽃게는 국산이고 소스류는 외국산이다. 양념에 사용된 고추는 중국산으로 기재됐다.이에 대해 김수영은 “당시 방송에서는 원산지에 대한 질문이 이어졌고, 이와 관련해 게는 연평도 암꽃게이며 고춧가루는 중국산이라는 점을 직접 말씀드렸다”며 “또한 제품의 안전성과 관련해서도 확인한 내용을 설명드렸다”고 말했다.이어 “방송 중 악의적인 비방과 공격성 채팅이 반복적으로 올라오면서 심적으로 힘든 부분이 있었고, 빠르게 올라오는 채팅에 일일이 대응하기도 어려웠다”며 “하지만 그 과정에서 정당한 질문을 하신 분들까지 채팅 차단으로 불편함을 겪으셨다면 저희의 대응이 부족했던 것이다. 이 부분에 대해서는 진심으로 사과드린다”고 전했다.그러면서 “원산지가 궁금하신 분들의 질문은 당연히 존중받아야 하며, 앞으로도 관련 질문에는 성실하게 답변드리겠다”고 강조하며 “다만 정당한 질문이 아닌 악의적인 비방이나 반복적인 공격성 채팅에 대해서는 원활한 방송 진행을 위해 차단 조치가 이루어질 수 있다는 점 양해 부탁드린다”고 덧붙였다.김수영의 아내 역시 댓글을 통해 “하루에 120만명이 보는 방송이다. 속일 이유도 없고 원활한 방송을 위해 어쩔 수 없었다”며 “의도는 없지만 궁금해서 물으신 분께는 죄송하지만 그걸 먹이로 삼아 물타기로 ‘중국산을 왜 먹냐, 그런 거 안 산다’는 댓글 위주로 방송 자체가 불가능하다”고 토로했다.그러면서 “상세페이지 가면 원산지가 다 나와 있는데 왜 속이냐”라며 “게장은 1시간 방송하는데, (악의적인 채팅으로) 진행 자체가 안 된다”고 했다.한편 김수영은 2011년 KBS 26기 공채 개그맨으로 데뷔했으며 KBS2 ‘개그콘서트’의 ‘아빠와 아들’ 코너로 큰 사랑을 받았다.