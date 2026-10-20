창작공간 조건없이 기증한 한곬 현병찬 선생 “후대들의 전시·교육공간 되길”

평생의 작품·창작공간 기증한 ‘한곬서예관’ 24일 공식 개관

11월 17일까지 개관 기획전…대형 병풍 ‘영주십경’ 등 무료 전시

한글 글꼴 ‘미소체’ 개발에 6년…“입꼬리 올라간 듯 경쾌한 글씨 담아”

이미지 확대 제주도청 로비에 전시되고 있는 한곬 현병찬 선생 전시 닫기 이미지 확대 보기 제주도청 로비에 전시되고 있는 한곬 현병찬 선생 전시

이미지 확대 제주시 한경면 저지문화예술인마을 한곬서예관 전시실 내부 전경. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주시 한경면 저지문화예술인마을 한곬서예관 전시실 내부 전경. 제주도 제공

세줄 요약 한글서예가 한곬 현병찬 선생이 평생 가꾼 창작공간과 서예작품 1088점을 조건 없이 제주도에 기증했다. 제주도는 이를 정비해 제주시 저지문화예술인마을에 한곬서예관을 열고, 11월 17일까지 개관 기획전을 진행한다. 선생은 후대의 전시·교육공간이 되길 바란다고 했다. 한곬 현병찬 선생, 창작공간과 작품 기증

제주도, 한곬서예관으로 정비해 24일 개관

후대 전시·교육공간 활용 바람 전함

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“무상 기증한다고 했더니 제주도에서 조건이 뭐냐고 묻더군요. 아무런 조건없이 없다고 말했죠. 후대 서예인들의 전시·교육공간으로 활용되면 더할나위 없을것 같아요.”평생 붓끝으로 한글의 아름다움과 제주 사람들의 삶을 써 내려간 한글서예가 한곬 현병찬(84) 선생. 그는 서울신문과의 인터뷰에서 자신이 일군 작품과 창작공간을 제주도에 내놓은 이유를 묻자 “ 내 흔적이 사라지지 않고 후대에 이어지길 바랐다”며 20일 이같이 말했다.제주도는 현 선생이 평생의 예술적 성취를 제주도민과 나누기 위해 기증한 ‘한곬서예관’이 오는 24일 제주시 한경면 저지문화예술인마을에서 공식 개관하고 11월 17일까지 개관 기획전을 선보인다고 이날 밝혔다.현 선생은 기증을 결심한 배경으로 현실적인 고민을 먼저 털어놨다. 44년 몸담았던 교직생활을 해온 그는 2003년 정년퇴임한 뒤 저지문화예술인마을에 들어와 창작활동과 후학 양성에 힘써 왔지만, 세월이 흐르면서 토지와 전시장 관리가 버거워졌다는 것이다.그는 “나이가 드니 땅도 전시장도 제대로 관리하기가 어려워졌다”며 “다른 사람에게 운영을 맡겨보려 해도 쉽지 않았고, 자식들도 힘들어했다. 제자들 역시 재산 문제로 다툼이 생길 수 있다며 부담스러워했다”고 설명했다.고민 끝에 선택한 곳은 제주도였다. 현 선생은 “가장 믿음직스러운 곳이 관(官)이라고 생각했다”며 “조건을 말해 달라는 이야기를 여러 차례 들었지만 특별히 요구한 것은 없다. 제주도든 대한민국이든 서예 전시나 교육 공간으로 활용된다면 좋은 일”이라고 강조했다.그는 전시관과 토지뿐 아니라 평생 창작한 서예작품과 도서, 수집해 온 서화작품 등 총 1088점을 기증했다. 제주도는 2024년 6월 소유권을 넘겨받아 시설을 정비하고, 현 선생의 아호를 따 한곬서예관으로 이름 지었다.기증 이후에도 현 선생은 자신이 일군 공간에서 생활하고 있다. 다만 소유권이 제주도로 넘어가면서 이제는 도가 관리하는 공간을 빌려 쓰는 처지가 됐다. 그는 “조건 없이 기증했고, 제주도에서도 살아 있는 동안 조건 없이 사용할 수 있도록 해줬다”고 웃었다.기증 재산의 가치를 단순히 금액으로 환산하는 데는 아쉬움을 드러냈다. 일부에서 기증 규모를 수십억원대로 추산한 데 대해 현 선생은 “땅값이나 집값은 가격이 나오겠지만 예술작품은 그렇게 쉽게 돈으로 평가할 수 있는 게 아니다”라고 했다. 자신이 창작한 작품 외에도 국내외 서화와 동양화 등 수집작품이 500~600점에 이른다는 설명이다.현 선생의 예술세계는 한글의 조형미를 탐구하는 데서 출발해 제주어와 제주인의 삶으로 뻗어 나갔다. 제주 화북 출신인 그는 1957년 제주사범학교 재학 시절 소암 현중화 선생에게 서예를 배웠고, 이후 해정 박태준 선생에게도 가르침을 받았다. 교직에 몸담으며 후학을 양성하는 한편 국내외 서예 교류전과 제주어 서예전을 통해 한글과 제주의 문화를 알려 왔다.그가 한글서예의 영역을 넓힌 작업 가운데 하나는 컴퓨터 글꼴 ‘미소체’ 개발이다. 손으로 쓴 서예의 개성을 디지털 글꼴로 구현하는 작업에 참여해 2005년부터 2011년까지 6년간 글꼴을 다듬은 끝에 탄생된 서체다.현 선생은 “당시 컴퓨터에서 쓰는 글꼴은 대부분 도안체였는데, 세종대왕기념사업회에서 서예가가 직접 쓴 글씨를 글꼴로 만들자는 취지에서 시작됐”며 “수천 자에 이르는 글자를 수십 번씩 써 가며 균형을 맞춰야 했기 때문에 창작 과정이 결코 쉽지 않았다”고 회고했다.특히 미소체에는 기존 서예 글꼴과 차별화하려는 고민이 담겼다. 그는 “당시 훌륭한 서예가인 일중 김충현 선생의 판본체가 이미 있었기 때문에 그보다 조금이라도 다른 느낌을 만들어야 했다”며 “글자의 양쪽 입꼬리가 올라간 듯한 모양을 살려 미소 띤 웃는 글씨, 경쾌한 글씨를 만들고자 했다”고 설명했다.이번에 문을 여는 한곬서예관은 그의 작품세계를 직접 만나는 공간이자 나눔의 뜻을 이어갈 공공 문화시설이다. 개관 기획전에서는 제주의 풍광을 대형 병풍에 담은 ‘영주십경’, 제주어와 다양한 한글 서체로 표현한 ‘삼다의 섬’, 제주민요를 소재로 한 ‘해녀노래’와 ‘노동요’ 등을 무료로 감상할 수 있다. 조종숙·김선숙 작가를 비롯한 도내외 서예인과 제자들의 작품도 함께 전시된다.현 선생은 기증 이후 전시관 운영이 제주도의 몫이 된 점도 강조했다. 실제로 개관 기획전이 끝난 뒤인 11월에도 제주 서예단체의 전시가 예정돼 있다. 그는 “이제는 내가 전시를 허가하는 것이 아니라 도에서 관리하고 허가하는 공간이 됐다”며 “많은 사람이 찾아와 작품을 보고 배우는 곳이 되면 좋겠다”고 말했다.류일순 도 문화체육교육국장은 “평생의 작품과 소중한 창작공간을 나눠 준 현병찬 선생에게 깊이 감사한다”며 “한곬서예관이 선생의 예술정신과 나눔의 뜻을 이어 도민과 관광객이 한글·제주어 서예를 감상하고 배우는 열린 문화공간으로 자리 잡도록 힘쓰겠다”고 말했다.