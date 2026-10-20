현대차 의왕연구소 화재 발생… “먼 곳으로 이동하세요”

세줄 요약 20일 오전 현대차그룹 의왕연구소에서 화재가 발생해 소방당국이 장비 30여대와 인력 80여명을 투입해 진화 작업을 벌였다. 인명피해는 아직 확인되지 않았으며, 내부 배터리에서 불이 시작된 것으로 추정된다. 의왕시는 인근 주민에게 먼 곳으로 이동하고 차량 우회를 요청했다. 의왕연구소 화재 발생, 검은 연기 확산

소방당국 장비 30여대·인력 80여명 투입

의왕시 주민 대피·차량 우회 안내 발송

이미지 확대 20일 오전 11시 40분쯤 경기 의왕시 현대자동차그룹 의왕연구소에서 불이 나 소방당국이 진화에 나섰다. 경기도소방재난본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 20일 오전 11시 40분쯤 경기 의왕시 현대자동차그룹 의왕연구소에서 불이 나 소방당국이 진화에 나섰다. 경기도소방재난본부 제공

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20일 오전 11시 40분쯤 경기 의왕시 삼동 현대자동차그룹 의왕연구소에서 불이 났다. 인명피해는 현재까지 확인되지 않았다.소방당국은 ‘화재가 발생해서 검은 연기가 많이 발생했다’는 관계자 신고를 접수한 뒤 펌프차 등 장비 30여대와 소방관 등 80여명을 투입해 진화작업을 벌이고 있다.불이 난 건물은 철근콘크리트 구조의 연면적 3080㎡의 지상 2층짜리 연구동으로, 내부 배터리에서 화재가 시작된 것으로 추정된다.의왕시는 재난문자를 발송해 “현대자동차그룹 의왕연구소 화재가 발생했으니 인근 주민은 사고 지점에서 먼 곳으로 이동하고 차량은 우회해 달라”고 당부했다.경찰과 소방당국은 불을 완전히 끄는 대로 구체적인 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.의왕연구소에서는 지난 7월 28일에도 화재가 발생했다. 당시 차세대배터리연구동에서 불이 나 소방 당국이 대응 1단계를 발령하고 진화에 나선 바 있다.