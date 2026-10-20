어린 딸 앞에서 아내 살해한 공무원 첫 재판…유족 “엄벌해 달라”

세줄 요약 이혼소송 중이던 아내를 어린 딸 앞에서 살해한 30대 공무원의 첫 재판이 열렸고, 유족은 남겨진 가족의 고통을 호소하며 엄벌을 요구했다. 재판부는 양형조사와 전자발찌·보호관찰 명령 심리를 함께 진행하기로 했다. 어린 딸 앞 아내 살해 공무원 첫 공판

유족, 남겨진 가족 고통 호소하며 엄벌 요구

재판부, 양형조사와 전자발찌 심리 결정

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이혼소송 중인 아내를 어린 딸 앞에서 살해한 30대 공무원의 첫 재판에서 유족이 엄벌을 호소했다.수원지법 성남지원 형사1부(부장 김경훈)는 20일 보복살인과 아동학대 혐의로 구속기소된 공무원 A(39)씨의 첫 공판을 열었다.이날 법정에 나온 피해자의 남동생은 “남겨진 가족과 어린 조카가 극심한 고통 속에 살고 있다”며 “조카는 평생 엄마를 볼 수 없게 됐다. 피고인이 다시는 가족 앞에 나타나지 못하도록 엄벌해 달라”고 호소했다.검찰에 따르면 A씨는 지난 8월 이혼소송에서 불리해지자 소장에 적힌 아내의 임시 거처를 찾아가 살해하기로 마음먹었다.이어 지난 9월 1일 아내의 집을 찾아가 어린 딸이 보는 앞에서 아내를 흉기로 28차례 찔러 살해한 혐의를 받는다. 검찰은 딸에게 살해 장면을 목격하게 한 행위에 대해서도 아동학대 혐의를 적용했다.A씨 측은 수사기록 검토가 끝나지 않았다며 다음 재판에서 혐의에 대한 입장을 밝히겠다고 했다.재판부는 A씨에 대한 양형조사를 결정하고, 검찰이 청구한 전자발찌 부착 및 보호관찰 명령도 함께 심리하기로 했다.다음 재판은 11월 26일 열린다.