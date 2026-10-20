“길 다 틀어막아놓고” 기안84도 우려한 “마라톤 민폐”

‘마라톤 풀코스 완주’ 기안84도 불편 호소
서울 마라톤 2년새 2배 이상 늘어
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웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 마라톤 풀코스에 도전하는 모습. 자료 : MBC ‘나 혼자 산다’
도심에서 열리는 마라톤 대회 탓에 도로가 통제되는 일이 잦아지자 교통난을 호소하는 시민들의 목소리가 커지는 가운데, 취미로 마라톤에 도전해 풀코스(42.195m) 완주에 성공한 웹툰 작가 겸 방송인 기안84도 이에 대한 우려를 내비쳤다.
20일 방송가에 따르면 기안84는 전날 자신의 유튜브 채널에 배우 권화운의 집을 찾아 마라톤에 대한 이야기를 나눴다.
이날도 러닝화를 신고 권화운의 집으로 향한 그는 “서울에서 (마라톤 대회를) 너무 많이 하니까 길이 막힌다”며 “사람들이 러닝을 안 좋게 생각할 수도 있겠다”고 입을 열었다.
권화운이 “(마라톤 대회가) 동시에 세 군데서 열렸다”고 하자 기안84는 “길 다 틀어막아 놓고…”라고 한탄했다.
권화운도 이에 동의하며 “월드컵은 매주 하지 않지 않느냐”면서 “메이저 대회만, 선택과 집중을 했으면 좋겠다”고 말했다.
기안84는 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 등을 통해 마라톤에 도전하는 모습을 공개했다. 2023년 생애 첫 풀코스 완주에 성공했으며, 2024년에는 뉴욕 마라톤에 도전해 완주에 성공했다.
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마라톤 대회로 주말 도심 도로 통제 중
18일 오전 서울 시내 도심이 2026 아시아 오픈 마라톤 대회로 인한 차량 통제로 텅 비어 있다. 2026.10.18 뉴스1
러닝 열풍이 수년째 이어지면서 서울을 비롯한 도심 한복판에서 마라톤 대회가 우후죽순 열리고 있다.
국회 행정안전위원회 소속 이상식 더불어민주당 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면 서울시가 출발·도착지 장소 사용을 승인한 마라톤 대회는 2024년 53건에서 2025년 94건, 2026년 117건으로 2년 사이 두 배 이상 늘었다.
마라톤 대회로 인한 도심 교통 통제도 맞물려 늘고 있다. 대규모 도로 통제를 수반하는 마라톤 대회는 2024년 16건에서 2025년 31건, 올해 37건으로 증가했다. 이로 인해 서울 시내버스 노선을 우회한 사례는 2024년 666건에서 2025년 1446건으로 두 배 뛰었으며, 올해도 6월까지 801건에 달했다.
이에 대해 서울시는 시민들의 불편을 해소하기 위해 시가 후원하는 대회를 지난해 15개에서 7개로 축소했다고 밝혔다. 그럼에도 중앙정부 차원에서 후원하는 대회가 지난해 1개에서 올해 21개로 급증했다고 설명했다.
김정애 서울시의원, 신림5구역 축대 붕괴 현장 안전점검 참관
서울시의회 김정애 의원(더불어민주당, 관악4(신원동, 서원동, 서림동, 대학동, 삼성동))은 최근 관악구 신림5구역 내 신림동 412-196 일대에서 실시된 축대 안전점검에 참관하고 현장 상황을 살폈다. 신림5구역 내 황제빌라 3개 동에 걸쳐 있는 해당 축대는, 장마철에 일부 구간이 유실되면서 추가 붕괴를 걱정하는 주민들의 불안이 커져 온 곳이다. 이에 빌라 소유주들이 신림5구역 사무실에 모여 거듭 대책회의를 열었으며, 현재는 관악구청 주택과 신속통합기획 TF팀이 중심이 되어 관련 논의를 이끌고 있다. 이번 현장 점검에는 김 의원을 비롯해 서울시 지역건축안전센터 과장 및 실무 담당자, 안전진단 분야 전문위원 등이 동행했다. 이들은 현장을 직접 둘러보며 축대의 현주소를 점검하고, 추가 붕괴 위험성과 시급한 보강공사 필요성을 꼼꼼히 살폈다. 향후 서울시는 안전점검 결과를 토대로 축대 보강 범위와 공사 필요성을 검토하고, 관련 예산의 지원 여부를 결정할 예정이다. 주민들은 예산 부족으로 보강공사가 지연되지 않도록 필요한 재원을 적기에 확보해 달라는 의견을 전달했다. 김정애 의원은 “축대 붕괴는 인접 건축물과 주민의 생명·안전에 직접적인 영향을 미칠 수 있는
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서울시는 올해 1월부터 ‘마라톤 대회 운영 가이드라인’을 시행해 출발 시간 조정, 후원기준 강화 등을 추진하고 있다. 오전 7시 30분 이전에 대회를 시작해 오전 10시 전후에 끝내도록 하고, 광화문광장·여의도공원·월드컵공원 등 주요 장소별 인원도 제한하는 등으로 시민들의 불편을 최소화한다는 방침이다.
세줄 요약
- 기안84, 도심 마라톤 과잉에 시민 불편 우려
- 서울 마라톤 승인·교통 통제 건수 급증
- 서울시, 시간 조정·장소 제한 가이드라인 시행
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서울시가 출발·도착지 사용을 승인한 마라톤 대회 건수는 최근 2년간 어떻게 변화했나?